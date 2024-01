Mit Stromstössen wächst Gerste schneller. Keystone

Mit Stromstössen lassen sich Pflanzen zum schnelleren Wachstum anregen, finden schwedische Forscher*innen heraus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wenn Gerste unter elektrische Spannung gesetzt wird, wächst sie schneller.

Schwedische Forscher*innen haben die Pflanzen dafür in einem speziellen Substrat angeregt.

Warum Strom zu stärkerem Wachstum führt, ist allerdings noch unklar. Mehr anzeigen

Mit elektrischer Energie können Pflanzen schneller wachsen. Das haben Forscher*innen der schwedischen Universität Linköping herausgefunden. Bei ihren Experimenten wuchsen Gerstensprossen um bis 50 Prozent schneller, wenn sie mit einer Spannung von 0,5 Volt angeregt wurden.

Für ihren Versuch entwickelten die Forscher*innen ein spezielles Substrat für Hydrokultur, dem ein leitfähiges Polymer untergemischt wurde. In diesem «eSoil» wuchsen die Pflanzen dann stärker. Warum das der Fall war, konnte allerdings noch nicht geklärt werden, dazu seien weitere Studien nötig.

Alternative zu Dünger

Für eine Methode mit solch erheblicher Produktivitätssteigerung gibt es natürlich zahlreiche Anwendungen. So könnte der Strom etwa als Alternative zu umweltschädlichem Dünger eingesetzt werden.

Da auch nur wenig Strom nötig ist, könnte dieser auch ganz autark durch Solarzellen auf den Feldern zur Verfügung gestellt werden. Und da die Methode in Hydrokultur funktioniert, kann sie auch in Gegenden mit nicht so fruchtbarem Boden angewendet werden.