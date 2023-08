Das Ziel der App «Perfekte Schwiegereltern» macht deren Website mehr als deutlich. dj

Junge Chinese*innen heiraten immer seltener. Jetzt nutzen Dating-Apps für Eltern die Torschlusspanik der älteren Generation aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dating-Apps für Eltern haben in China Millionen Nutzer*innen.

Hierbei erstellen Eltern Dating-Profile für ihre Kinder und suchen dann auch für sie nach potenziellen Partner*innen.

Doch bei der jüngeren Generation stösst dieses Vorgehen vielfach auf Ablehnung. Mehr anzeigen

Wie auch in der westlichen Welt gehen die Eheschliessungen in China rapide zurück und wenn geheiratet wird, dann deutlich später im Leben. Die jungen Menschen selbst scheint das meistens nicht gross zu stören, aber unter ihren Eltern ist vielfach Panik ausgebrochen.

Bis vor Kurzem galt in China noch die Ein-Kind-Politik, sodass die meisten Eltern auch nur ein Kind haben, auf das dann alle eigenen Hoffnungen und Ängste projiziert werden. Und wenn der Nachwuchs sich dann den 30 Jahren nähert und immer noch nicht unter der Haube ist, sehen viele Eltern Handlungsbedarf. Das machen sich zahlreiche Dating-Apps für Eltern zunutze.

Einkommen und Immobilienbesitz sind wichtige Faktoren

Hierbei erstellen Eltern Profile für ihre Kinder — mit oder ohne deren Einverständnis — und suchen dann nach Partner*innen. Gibt es ein Match, chatten zunächst die potenziellen Gegenschwiegereltern. Erst bei erfolgreichem Kontakt wird dann versucht, auch die Kinder selbst zu verkuppeln.

Die Apps mit Namen wie «Perfekte Schwiegereltern» oder «Eltern-Matchmaking» haben Millionen Nutzer*innen. Die von den Eltern erstellten Profile sind dabei auch deutlich stärker auf harte Fakten fokussiert als bei konventionellen Dating-Apps.

So werden Informationen wie Berufsabschluss, Einkommen und allfälliger Eigenheim- oder Autobesitz prominent im Profil angezeigt, was bei selbst genutzten Dating-App wie Tinder oder Bumble wohl einfach nur prahlerisch aussehen würde.

Mutter bedrängt Tochter

Die 52-jährige Wang Xiangmei ist beispielsweise frustriert, dass ihre 28-jährige Tochter nicht auf Dates geht. Sie müsse doch ein Kind bekommen, so lange Wang noch gesundheitlich in der Lage sei, bei der Erziehung zu helfen, sagt sie «Rest of World».

Ihre Ansprüche an einen Mann für ihre Tochter: Dieser müsse mindestens einen Bachelor-Abschluss haben, mindestens 173 Zentimeter gross und höchstens 33 Jahre alt sein. Ach, und einen «guten Charakter» sollte er auch noch haben.

Wangs Tochter, Elaine Yang, ist von dem Ganzen überhaupt nicht begeistert und streitet sich deswegen öfters mit ihrer Mutter am Telefon. Sie sei glücklicher Single, so Yang.