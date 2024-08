Beim Dreh für das Musikvideo zu Paris Hiltons Song «Bad Bitch Academy» brach ein Feuer aus. Allison Dinner/AP/dpa

Während des Musikvideodrehs zu Paris Hiltons Song «Bad Bitch Academy» brannte der Trailer des It-Girls komplett aus. Was die Flammen angerichtet haben, zeigt sie nun auf Instagram.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Instagram teilt Paris Hilton mit, dass während den Dreharbeiten zu ihrem Musikvideo ein Feuer am Set ausbrach.

Die Flammen haben den Wohnwagen des It-Girls zerstört.

Hilton sei «dankbar», dass es allen gut geht. Mehr anzeigen

Schock für Paris Hilton (43): Eigentlich wollte sie nur das Musikvideo zu ihrem Song «Bad Bitch Academy» drehen, doch dann bricht plötzlich ein Feuer in ihrem Wohnwagen aus. Das It-Girl teilt den Vorfall am Set in ihren Instagram-Storys.

«Leider ist heute bei den Dreharbeiten zu meinem Musikvideo ein Feuer in meinem Trailer ausgebrochen», schreibt die Hotelerbin am Freitag zu einem Bild, auf dem deutlich zu sehen ist, was die Flammen angerichtet haben. Das Inntere des Wohnwagens ist komplett ausgebrannt.

Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand. Auch Hilton geht es gut. «Ich bin so dankbar, dass alle in Sicherheit sind», so die zweifache Mutter.

Sie sei so froh um die «unglaubliche Unterstützung» an ihrer Seite. Zu ihrem «Bad Bitch Academy»-Team zählt das It-Girl Musikvideoregisseurin Hannah Lux Davis (38) als auch Heidi Klum (51), Meghan Trainor (30) und Lance Bass (45).

Hilton veröffentlicht ein weiteres Bild auf Instagram, auf dem ein paar ihrer verkohlten Habseligkeiten zu sehen sind. «Nicht so, wie ich mir meinen Musikvideodreh für ‹Bad Bitch Academy› vorgestellt habe», befindet die 43-Jährige.

Zusammen mit Heidi Klum «muss die Show weitergehen»

Der Trailer war nach dem Brand komplett zerstört. Doch «die Show muss weitergehen», meint Hilton in einem nächsten Upload. Das Bild ist mit «#InfiniteIcon» versehen – der Name von Hiltons bald erscheinendem Album.

Zu sehen ist die Hotelerbin auf dem Foto zusammen mit Heidi Klum. Die beiden Models posieren erhöht vor einer Meute an Fotograf*innen. Hilton in einem blauen, Klum in einem pinken Kleid.

Kurz nach dem Vorfall am Set posiert Paris Hilton mit Heidi Klum: «The show must go on», schreibt sie dazu. Instagram/parishilton

«Bad Bitch Academy» ist Teil von «Infinite Icon», das am 6. September erscheinen soll. Auch zum Album gehört der Song «Chasin'», den die Hotelerbin zusammen mit Meghan Trainor produzierte.

Paris Hilton ist Mutter von Sohn Phoenix und Tochter London. Beide Kinder wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Seit November 2021 ist das It-Girl mit Autor Carter Reum (43).

Die Hotelerbin hat sich vom wilden It-Girl zur erfolgreichen Geschäftsfrau gemausert. Einst an der Seite von Nicole Richie (42) in der Reality-TV-Show «The Simple Life» zu sehen, nahm sie in den letzten Jahren nicht nur Musik auf, modelte, feierte an unzähligen Party, machte Fernsehauftritte, versuchte sich in der Filmschauspielerei, schrieb einen Ratgeber, sondern legte auch als talentierte DJane auf und gründete rund 20 Produktlinien rund um Produkte wie Make-up oder Parfüm.

