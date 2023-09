Horst Lichter war sichtlich gerührt, als seine Kandidatin einen besonderen Ring in die Sendung brachte. Keystone

Stücke mit Familiengeschichte sind nicht nur oftmals wertvolle Schätze, sondern können auch ungeahnt Emotionen wecken. So geschehen bei «Bares für Rares», wo ein Ring über den Tisch ging, der so schnell sicher nicht vergessen wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kandidatin Maja Pattinson verkauft einen 3,7-Karat-Ring.

Der zwischen 1910 und 1914 datierte Ring hat eine besondere Familiengeschichte.

Als Expertin Horz das Stück lobt, ist die Kandidatin sichtlich gerührt.

Zum Schluss wird der Wunschpreis der Kandidatin übertroffen Mehr anzeigen

Maja Pattinson ging mit einem besonderen Schatz in die Sendung «Bares für Rares».

Einerseits, weil es ein Stück Zeitgeschichte und auch ihre persönliche Familiengeschichte schreibt: Während ihre Urgrossmutter zu Kriegszeiten all ihren Schmuck zum Überleben verkaufen musste, konnte sie ein Stück retten: einen Diamantring.

«Meine Urgrosseltern kamen aus Russland, und im Zweiten Weltkrieg war mein Urgrossvater im Krieg und ist erst 1955 aus der Gefangenschaft gekommen», so Maja Pattinson.

Andererseits besonders, weil Expertin Wendela Horz gleich die Echtheit und den Wert des Stückes feststellt. Sie datierte den Ring zwischen 1910 und 1914 und lobte den Ring mit dem Diamanten: «Der Stein hat ein sehr schönes Feuer, sehr lebendig und mit einer tollen Reinheit.»

Es gebe nur «sehr, sehr kleine Einschlüsse» bei dem 3,78-Karat-Schmuckstück und die Farbe habe sich im Laufe der Zeit etwas verändert.

Kandidatin rührt zu Tränen

Aussagen, die die Augen von Maja Pattinson feucht werden liessen, aber auch Moderator Horst Lichter sichtlich rührte.

Doch damit nicht genug Emotionen: Die Verkäuferin, die einen Wunschpreis von 12'000 Euro angab, wurde von der Einschätzung der Expertin überrascht, die ihn eher zwischen 16'000 bis 20'000 Euro einschätzte. Diamanten haben sich laut Horz «deutlich verteuert».

Für Moderator Horst Lichter definitiv ein besonderer Moment in der Sendung. Der nahm die Kandidatin sogar in den Arm, woraufhin sie ganz in Tränen ausbrach.

Letzten Endes ging der Ring für 16'000 Euro über den Tisch und erfreut nun Schmuckhändler Wolfgang Pauritsch, der auch die Geschichte des Stückes dem nächsten Eigentümer weitergeben kann.

