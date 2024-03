Ein britisches Medium vermeldet, dass Schauspieler Aaron Taylor-Johnson der neue 007 Geheimagent sein soll. Bild: Keystone

Gute News für alle Fans von 007: Schauspieler Aaron Taylor-Johnson soll laut einer britischen Zeitung der neue James Bond sein und in die grossen Fussstapfen von Daniel Craig treten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Nachfolger von Daniel Craig als Agent James Bond soll stehen. Der neue 007 soll Schauspieler Aaron Taylor-Johnson sein, berichtet eine britische Tageszeitung exklusiv.

Fünfzehn Jahre lang spielte Daniel Craig die begehrte Geheimagenten-Rolle.

In jüngster Vergangenheit zirkulierten auch immer wieder andere Gerüchte, wer der neue James Bond werden soll. Mehr anzeigen

Der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson steigt schon bald als Geheimagent 007 in schnelle Boliden und macht sich auf Schurken-Jagd, um die Welt von allem Bösen zu beschützen: Das zumindest berichtet die britische Zeitung «The Sun» exklusiv und beruft sich auf Insider.

Das wäre eine Sensation. Schon seit Wochen kursieren viele Gerüchte, wer fortan als 007 seinen Martini geschüttelt trinken wird.

Die Unterschrift soll nur noch eine Formsache sein

Die Dreharbeiten zum neuen Bond-Abenteuer sollen noch dieses Jahr beginnen. Ein Insider hat «The Sun» verraten: «Bond ist Aarons Job, sollte er ihn annehmen wollen. Das formelle Angebot liegt auf dem Tisch und man wartet auf eine Antwort.»

Die Zeitung berichtet weiter, dass Aaron den Deal in den nächsten Tagen unterschreiben werde. Gleich danach würde der Produktions-Countdown starten.

Der nächste Bond-Film hatte sich wegen der Streiks in Hollywood im letzten Jahr verzögert.

Brite Aaron Taylor-Johnson: Kein unbekannter Name

Der Brite Aaron Taylor-Johnson hat sich 2005 durch seine Rolle als Prosper in «Herr der Diebe» («Thief Lord») einen Namen gemacht.

2010 spielte er die Rolle des Kick-Ass im gleichnamigen Film sowie 2013 in dessen Fortsetzung «Kick-Ass 2».

Taylor-Johnson kennen Action-Fans aus Marvel-Verfilmungen, wie zum Beispiel aus «The Return of the First Avenger». In «Avengers: Age of Ultron» spielte er den Part des Pietro Maximoff / Quicksilver.

2017 gewann Taylor-Johnson für seine Nebenrolle in «Nocturnal Animals» einen Golden Globe Award. 2022 hat ihm das Locarno Film Festival den Excellence Award verliehen.

Mehr Videos aus dem Ressort