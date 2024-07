«Ab 60 erkennst du die Idioten aus der Ferne»

«Ich bin die Letzte, die Beziehungstipps geben darf»: Silvia Affolter, Ex-Miss-Schweiz und Unternehmerin. Bild: Keystone

Ex-Miss-Schweiz Silvia Affolter feierte gestern ihren 60. Geburtstag. In einem Interview blickt sie auf ihr Leben zurück und sagt, weshalb sie glaube, dass sie die Letzte sei, die anderen Beziehungstipps geben dürfe.

Ex-Miss-Schweiz und Unternehmerin Silvia Affolter feierte gestern Freitag, 26. Juli, ihren 60. Geburtstag.

Im Interview mit «Blick» schaut sie auf ihr bisheriges Leben zurück.

«Es gibt Dinge, die ich vielleicht anders hätte machen können, aber ich glaube nicht an das Konzept des Bedauerns», so Affolter. Mehr anzeigen

«Mein Sohn, meine Arbeit und meine Unabhängigkeit hatten bei mir immer oberste Priorität.» Bei diesen Themen habe sie immer klare Vorstellungen und Ziele gehabt, sagt Silvia Affolter im Interview mit «Blick».

Dagegen habe sie bei ihren Männern, so Affolter, die gestern Freitag, 26. Juli, ihren 60. Geburtstag feiern konnte, oft den Luxus gegönnt und nur auf «mein Herz und meine Hormone gehört».

Und weiter: «Ich bin die Letzte, die Beziehungstipps geben darf, aber wenn ich das Rad der Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich viel mehr Zeit und Verstand in die Auswahl des bestmöglichen Lebenspartners investieren.»

Silvia Affolter: «Endlich weiss ich, wer ich bin»

Vor 40 Jahren wurde Affolter zur Miss Schweiz gekürt. 2001 gründet sie ihr eigenes Unternehmen im Bereich TV-Produktionen. Und vor einem Jahr hat sie sich von ihrem Mann, dem Investmentbanker Ronald Sauser, getrennt.

Heute gibt sich Silvia Affolter geläutert.

«Endlich weiss ich, wer ich bin, was ich will. Okay, hätte ich auch etwas früher wissen können, aber ich akzeptiere jedes Fältchen, das ich mir hart erarbeitet habe. Und diese Fältchen haben im besten Fall auch ein bisschen mit Weisheit zu tun.»

Ab 60 könne der Mensch, so Affolter, vielleicht keine Buchstaben aus der Nähe mehr erkennen. «Dafür aber die Idioten aus der Ferne.»

Silvia Affolter glaubt nicht an «das Konzept des Bedauerns»

Auf die Frage vom «Blick», was sie in Ihrem Leben bereue, sagt die Unternehmerin:

«In meinem Leben gibt es Dinge, die ich vielleicht anders hätte machen können, aber ich glaube nicht an das Konzept des Bedauerns.»

Silvia Affolter glaubt vielmehr, dass jede Entscheidung ihren Platz in der grossen Geschichte des Lebens habe. «Ich schätze die Reise und die Lektionen, die sie mit sich gebracht hat.»

