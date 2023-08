Adele bricht bei Konzert vor Schmerzen zusammen

Adele, hier bei den Brit Awards im Jahr 2022, hat eine unglaubliche Stimme – und einen kaputten Rücken. imago images/Cover-Images

Adele kämpft mit ihrem Rücken. Wie die Sängerin jetzt bei einem Auftritt verriet, sei sie vor kurzem im Backstage bei einer Show vor Schmerzen zusammengebrochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Adele leidet an starken Ischias-Schmerzen, wie sie jetzt bei einem Konzert in Las Vegas erzählt hat.

Zuvor sei sie im Backstage-Bereich bei einer anderen Show vor Schmerzen zusammengebrochen.

Adele musste sich auch bei der Show, bei der sie die Story erzählte, zwischendurch hinsetzen. Mehr anzeigen

Adele leidet. Das hat sie ihrem Publikum in Las Vegas am Wochenende klar mitgeteilt.

Der Grund: Der Superstar leidet an Ischias-Schmerzen. Adele musste schon mehrere Bandscheibenvorfälle verkraften, oft seien die Rückenschmerzen so stark, dass sie nicht einmal noch stehen könne.

Besonders hart habe es sie laut «The Sun» bei einem Konzert in der vorherigen Woche getroffen, wie sie an ihrer Show zwischen zwei Liedern preisgab. Sie habe sich im Backstage plötzlich nicht mehr bewegen können, ein Mitglied ihres Teams habe sie auf dem Boden aufgefunden.

Adele muss ihren «Ischias ausruhen»

«Sie mussten meinen ganzen Körper heben», so Adele. Auch während der Show, bei der sie diese Anekdote erzählte, musste sie sich hinsetzen. «Ich muss meinen Ischias ausruhen.»

Der Ischiasnerv ist der längste und dickste Nerv im menschlichen Körper. Er reicht über das Gesäss in beide Beine über die Rückseite der Oberschenkel bis in die Kniekehlen. Schmerzt er, schmerzt also fast der ganze Körper.

Adele kämpft schon lange mit Rückenschmerzen. Ihren ersten Bandscheibenvorfall habe sie mit 15 gemacht, wie sie im Jahr 2021 im Gespräch mit «The Face» sagte: «Ich lag im Bett, musste niesen und meine fünfte Bandscheibe flog heraus.» Zur Zeit des Interviews habe sie schon sechs Bandscheibenvorfälle hinter sich: «Ich habe schon mein halbes Leben lang Schmerzen im Rücken. Es flackert immer wieder auf.»