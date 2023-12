Adele besucht ein Basketballspiel in Los Angeles mit ihrem Ehemann Rich Paul. keystone

Adele hält sich in den Wintermonaten lieber weit vom heimischen England fern: Die Sängerin bleibt mit ihrem Ehemann Rich Paul in Los Angeles. Sie will so ihrer starken saisonalen Depression entgehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Adele und ihr Ehemann Rich Paul leben seit gut einem Jahr in ihrer Villa in Los Angeles. Das Anwesen hat sie umgerechnet knapp 60 Millionen Franken gekostet.

Die Sängerin nutzt das Zuhause im sonnigen Kalifornien auch im Winter, da sie ihrer saisonalen Depression ausweichen will.

Im regnerischen England aufgewachsen, fühle sie sich zu dieser Jahreszeit immer sehr niedergeschlagen, sagt die 35-Jährige. Mehr anzeigen

Die Winterzeit setzt Sängerin Adele zu. Darum bleibt die Grammy-Preisträgerin in Los Angeles.

Im Interview mit «Hollywood Reporter» sagte die britische Sängerin, das Wetter sei «gut für mich». Und sie könne damit die saisonale Depression abwehren: Los Angeles an der US-Westküste hat im Schnitt 263 sonnige Tage im Jahr.

Aufgewachsen ist Adele im regnerischen England, im Norden von London in Tottenham. Sie lebt seit 2016 in den USA und hat mit ihrem Mann Rich Paul eine Villa im Wert von knapp 60 Millionen Franken gekauft.

Adele kann ihre Musik nicht hören

«Bei mir ist die saisonale Depression sehr schlimm, das gute Wetter hier hilft mir dabei. Es ist aber komisch, weil ich sehr britisch bin», sagte sie zu «Hollywood Reporter».

Typisch für die saisonale Depression seien anhaltende schlechte Laune, extreme Müdigkeit und soziale Isolation.

Adele hatte ihre Ehe zu Basketball-Agent Rich Paul früher im Jahr bei einer Comedy-Show von Alan Carr bestätigt.

Paul stehe auf ihre Musik, was Adele im Interview als «verrückt» bezeichnete. Dies, weil sie sich ihre eigene Musik nicht anhören will: «Wenn ich mit einem Chauffeur im Auto sitze, dann muss er das Radio ausschalten, sobald einer meiner Songs läuft. Ich mag es einfach nicht.»

Mehr aus dem Ressort Entertainment