Amira Pocher betont auf Instagram nun, wie sehr sie die Schweiz liebt – ausser halt den Tunnel beim Furka-Autoverlad. Sie versucht damit wohl, ihre Podcast-Aussage zum «Horrorfilm» Schweiz zu berichtigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Amira Pocher und ihr Bruder Hima haben einen Podcast mit Namen «Liebes Leben».

Darin sprach sie bis anhin oftmals über die Trennung von Oliver Pocher, doch jüngst waren Panikattacken und die Schweiz ein Thema.

Sie scheint die Aussagen nun korrigieren zu wollen, in dem sie in einer Instagram-Story betont, wie sehr sie die Schweiz doch liebe. Mehr anzeigen

Der Podcast-Trend ist auch an Amira Pocher nicht vorübergezogen. In «Liebes Leben» sprach sie kürzlich über Panikattacken und wie die Schweiz ein «Horrorfilm» sei.

Sie meinte damit ihren Aufenthalt im Kanton Wallis, genauer den Furka-Autoverlad, der etwa 15 Minuten dauert: «Das ist kein Tunnel! Das ist eine Gruft», sagte sie. Pocher kritisierte etwa, dass der Tunnel so eng ist. «Hätte ich die Autotür aufgemacht, hätte ich die Felsen berühren können. Aber dann ist alles noch viel schlimmer geworden, weil es so muffelig roch.»

Nun hat sie in einer Instagram-Story das Thema nochmals angeschnitten und ist ein bisschen zurückgekrebst.

«Jeder, der mich kennt, weiss, wie sehr ich die Schweiz liebe – so so sehr liebe. Nur der eine Tunnel, der hat mir nicht so gefallen», korrigiert sie ihre Podcast-Aussage.

