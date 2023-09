Amira reagiert auf Oliver Pochers Tränen-Statement

Oliver und Amira Pocher Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images

Entertainer Oliver Pocher gratulierte seiner baldigen Ex-Frau Amira in einem emotionalen Statement zum Geburtstag. Diese reagiert nun auf die ungewohnt ernsten Worte ihres ehemaligen Partners.

In einem emotionalen Statement gratulierte Pocher seiner Ex-Partnerin zum Geburtstag.

Oliver Pocher und Amira Pocher haben sich vor einigen Wochen getrennt. Zu ihrem Geburtstag gratulierte der Moderator seiner Nicht-Mehr-Liebsten und nutzte den Post auf Instagram, um seinem Herzen Luft zu machen.

Pocher ging mit sich als Ehemann hart ins Gericht und wünschte der Österreicherin dann grosszügig, dass sie wieder neues Liebesglück findet.

«Vielleicht macht es jemand anders besser und Dich glücklicher. Es wäre Dir zu wünschen, da ich Dich als lebensfrohen, glücklichen Mensch kennen (und lieben) gelernt habe», schrieb er.

Vorher hatte der fünffache Vater, der mit der Moderatorin zwei kleine Jungs im Alter unter vier Jahren erzieht, angemerkt, dass er seiner Frau nicht das geben konnte, was sie brauchte. «Ich hatte das Gefühl, wir waren als Team am stärksten, doch Gefühle sind halt nicht die Realität (und kein Helene-Fischer-Song).»

Oliver Pocher hat als Ehepartner versagt

Oliver Pocher fand klare Worte für sich und sein Verhalten in der Ehe. Er habe «als Ehepartner versagt» und die Konsequenzen wären bitter gewesen:

«Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um Dich glücklich zu machen.»

Was klar wird, ist die Tatsache, dass der Star viel mehr mit der Trennung zu kämpfen hat, die er nie gewollt hat. «Ich wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren, ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich.»

Amira Pocher reagiert auf die emotionalen Worte

In ihrem gemeinsamen Podcast «Die Pochers» reagiert Amira Pocher nun auf den sehr persönlichen Instagram-Post.

Sie habe an diesem Tag nicht lange geschlafen. «Und dann habe ich auch noch sehr, sehr, sehr schöne, emotionale Zeilen gelesen von dir», sagt sie, wie «Bunte» schreibt.

Amira Pocher stockt kurz und meint: «Und musste dann erstmal, ja, klarkommen.» Nach einer kurzen Pause sagt sie: «Klarkommen, ja.»

Die Zeilen haben sie also durchaus nicht kaltgelassen. Und auch an Oliver Pochers Worten kann man ablesen, dass ihm seine Ex-Partnerin am Herzen liegt – und an den Bildern, die er für seinen Post wählte. Es waren alles Fotos aus glücklichen Zeiten – von der Hochzeit, gemeinsamen Urlauben und Auftritten.

