Schauspielerin und Comedienne Amy Schumer leidet am Cushing-Syndrom erhalten. IMAGO/MediaPunch

Amy Schumer ist am Cushing-Syndrom erkrankt. Nach Kritik an ihrem Äusseren in den sozialen Medien machte die US-amerikanische Comedienne ihre Hormonerkrankung nun öffentlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Amy Schumer leidet an einer Hormonerkrankung namens Cushing-Syndrom.

Das gab die 42-jährige US-amerikanische Schauspielerin und Comedienne im Newsletter «News Not Noise» bekannt.

Mitte Februar war Schumer zu Gast in der Talkshow «Tonight Show». Danach musste sie sich in den sozialen Medien unschöne Kommentare über ihr Aussehen ergehen lassen. Mehr anzeigen

Amy Schumer leidet am Cushing-Syndrom. Das gab die US-amerikanische Schauspielerin und Comedienne im Newsletter «News Not Noise» von Journalistin Jessica Yellin bekannt.

Vor zwei Wochen war Schumer zu Gast in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon. Nach ihrem Auftritt waren in den sozialen Medien viele unschöne Kommentare über ihr «aufgequollenes Gesicht» zu lesen.

Die 46-Jährige liess unfreundlichen Rückmeldungen nicht auf sich sitzen und notierte auf Instagram:

«... und danke euch allen so sehr für die ganzen Meinungen zu meinem Gesicht! Wie alle Frauen geniesse ich Feedback und Diskussionen zu meinem Äusseren seit fast 20 Jahren.»

Ein rundes Gesicht ist Symptom der Krankheit

Danach offenbarte Amy Schumer, dass sie unter der Autoimmunerkrankung Endometriose, bekannt auch unter dem Namen Cushing-Syndrom, leide und in ihrer Welt gerade «einige medizinische und hormonelle Dinge» passieren würden.

Ansonsten würde es ihr jedoch gut gehen.

Im Newsletter «News Not Noise» spricht die Comedienne nun etwas ausführlicher über ihre Krankheit, welche durch zu hoch dosierte Steroidinjektionen ausgelöst werden kann.

Zu den Symptomen von dieser zähle, so Schumer, eine mögliche Gewichtszunahme sowie ein rundes, volleres Gesicht. Es können zudem Angstzustände, Knochen- und Rückenschmerzen, Müdigkeit und Kopfschmerzen auftreten.

Eine Ärztin erklärt danach bei «News Not Noise», dass beim Cushing-Syndrom der menschliche Körper zu viel vom Stresshormon Kortisol produziere.

Amy Schumer: «Ein paar verrückte Wochen»

Es seien «ein paar verrückte Wochen» für sie und ihre Familie gewesen, sagt Amy Schumer. Nach der Diagnose über ihren Gesundheitszustand habe sie sich wie neugeboren gefühlt.

Davor habe sie lange Zeit im Ungewissen gelebt und Angst gehabt, «dass ich vielleicht nicht mehr erleben würde, wie mein Sohn aufwächst».

Als die Comedienne erfuhr, dass sich das Cushing-Syndrom mehrheitlich wieder von selbst zurückbildet, und dass «ich gesund bin, war das die beste Nachricht, die man sich vorstellen kann».

Mit dem Gang an die Öffentlichkeit wolle sie sich, sagt Amy Schumer weiter, für die Gesundheit von Frauen einsetzen. Sie habe in der Vergangenheit oft mit der Kritik am weiblichen Körpern zu kämpfen gehabt. «Ich wünsche mir so sehr, dass Frauen sich selbst lieben und unermüdlich für ihre eigene Gesundheit kämpfen.»

