Ángel Salazar (r.) mit der «Scarface»-Crew. In der Mitte steht Hauptdarsteller Al Pacino. Imdb

Der US-amerikanische Schauspieler Ángel Salazar («Scarface») ist tot. Er starb am Wochenende im Alter von 68 Jahren.

Am Wochenende verstarb Ángel Salazar, bekannt aus dem Kultfilm «Scarface», mit 68 Jahren im Haus eines Freundes in Brooklyn, New York.

Seine Sprecherin und enge Freundin Ann Wingsong bestätigte dies gegenüber der US-Seite «TMZ».

Am Sonntagmorgen wollte der Freund nach dem Schauspieler sehen. Als er das Zimmer betrat, in dem Ángel Salazar übernachtet hatte, fand er ihn leblos in seinem Bett.

Die genaue Ursache für den plötzlichen Tod des Schauspielers ist noch unklar. Seine Sprecherin gab jedoch an, dass Salazar bereits länger unter Herzproblemen litt. Laut ihrer Aussage ist Ángel Salazar «im Schlaf verstorben».

Bis vor seinem Tod stand Salazar vor der Kamera

Der Kubanoamerikaner, dessen Filmkarriere Ende der 70er-Jahre begann und der im Laufe seiner Karriere unter anderem mit Al Pacino und Tom Hanks («Punchline», 1988) zusammenarbeitete, war bis kurz vor seinem Tod noch beruflich aktiv.

Zuletzt stand er für den Film «The Brooklyn Premiere» von Regisseur Eric Spade Rivas («Vamp Bikers») vor der Kamera.

