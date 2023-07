Das ist unsexy, Leni Klum

Leni Klum Leni Klum, die Tochter von Model Heidi Klum, macht auf Instagram Werbung für eine Hautpflege. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Ihr Opa Günther Klum hat an dem Beitrag etwas zu meckern – und schreibt in die Kommentare ... Bild: imago images/Future Image ...dass sie ihre Beiträge doch auch einmal in deutscher Sprache verfassen könnte. Bild: Instagram Screenshot Fans von Leni Klum finden: Dafür gibt es keinen Grund. Schliesslich lebe sie in den USA. Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com/Cover Images Sie empfehlen Günther Klum, lieber an seinen Englisch-Kenntnissen zu arbeiten. Hier sieht man Leni Klum mit ihrer Mutter Heidi Klum. Bild: Faye`s Vision/Cover Images/INSTA Leni Klum Leni Klum, die Tochter von Model Heidi Klum, macht auf Instagram Werbung für eine Hautpflege. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Ihr Opa Günther Klum hat an dem Beitrag etwas zu meckern – und schreibt in die Kommentare ... Bild: imago images/Future Image ...dass sie ihre Beiträge doch auch einmal in deutscher Sprache verfassen könnte. Bild: Instagram Screenshot Fans von Leni Klum finden: Dafür gibt es keinen Grund. Schliesslich lebe sie in den USA. Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com/Cover Images Sie empfehlen Günther Klum, lieber an seinen Englisch-Kenntnissen zu arbeiten. Hier sieht man Leni Klum mit ihrer Mutter Heidi Klum. Bild: Faye`s Vision/Cover Images/INSTA

She did it again, beziehungsweise sie tat es nicht. Sich durch Eincremen vor der Sonne schützen. Das scheint für Leni Klum uncool zu sein. Zum wiederholten Mal postet sie ein Foto ihres Sonnenbrands.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leni Klum steht auf braune Haut, nimmt dafür einen Sonnenbrand in Kauf.

Die 19-Jährige postet zum wiederholten Mal ein Foto mit verbrannter Haut. Mehr anzeigen

Leni Klum zeigt sich erneut mit Sonnenbrand auf Instagram. Während beim letzten Mal ihr Dekolleté-Bereich und auch der Bauch betroffen waren, wie sie im Bikini auf einer Sonnenliege offenbarte, ist jetzt ihre Kehrseite betroffen, wie in ihrer Story zu sehen ist.

Am Dienstag postete sie ein Foto von sich im String auf einem Bett liegend und mit einem knallroten Rücken.

Leni Klum zeigt sich im String und mit Sonnenbrand in ihrer Instagram-Story. instagram.com/leniklum/

Autsch! Doch grosse Reue zeigt die 19-Jährige nicht. Lediglich ein verharmlosendes «offenbar nicht genug Sonnencreme benutzt» schreibt sie zu dem Foto.

Die Einsicht, ihre Haut zu schützen, kommt jedenfalls zu spät.

Der Sonnenbrand kam nicht gut an

«Ein bisschen mehr als sonnengeküsst» lautete vor genau einem Jahr ihr Kommentar zur damaligen Dekolleté-Verbrennung. Ihre Followers regten sich über die rote Haut auf, wie «Bunte» weiss. Sie sei ein «schlechtes Vorbild» und warnten vor Hautkrebs.

Zu Recht. «Eine Schädigung der Haut findet nicht erst durch einen Sonnenbrand statt. Bereits bei den ersten Anzeichen einer Rötung ist das maximal verträgliche Mass an UV-Licht weit überschritten. Nach jeder übermässigen Bestrahlung ab der Kindheit bleiben geschädigte Zellen zurück. Sonnenbrände in jungen Jahren erhöhen das Risiko eines Hautkrebses um das Zwei- bis Dreifache. Kurz: Zu viel UV-Strahlung erhöht das Risiko von Hautkrebs. Deshalb lohnt es sich, gar nicht erst rot zu werden», so die Krebsliga.

Mit sexy hat ein Sonnenbrand definitiv nichts zu tun. Man kann nur hoffen, dass nicht noch weitere junge Mädchen auf den Zug aufspringen und verbrannte Haut zum Trend wird.