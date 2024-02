Anna Ermakova brach bei Generalprobe zusammen

Anna Ermakova (auf dem Bild zusammen mit Tanzpartner Valentin Lusin) hat in der Sendung «Let’s Dance» bewiesen, dass sie nicht ihre Familiengeschichte ist, sondern eine eigenständige, selbstbewusste Frau. Bild: IMAGO/Panama Pictures

Anna Ermakova ertanzte sich 2023 den Sieg in der Show «Let’s Dance». Nun erzählt sie in einem Interview, dass sie kurz vor ihrem Auftritt in der neunten Sendung einen Zusammenbruch erlitten hatte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anna Ermakova gewann die 16. Staffel der RTL-Sendung «Let’s Dance».

Bei einer Generalprobe hatte die Tochter von Boris Becker einen Zusammenbruch.

Der Grund: Zum Song «Behind Blue Eyes» vertanzt sie ihre Familiengeschichte. Mehr anzeigen

Im Jahr 2023 verzauberte Anna Ermakova das Publikum in der Tanzshow «Let’s Dance». Woche für Woche lieferte sie ab.

Besonders ein Auftritt blieb im Gedächtnis. Die Tochter von Boris Becker performte ihr Leben zu dem Song «Behind Blue Eyes» von Limp Bizkit. Und dabei blieb kein Auge trocken.

Tränen beim Publikum, bei der Jury und bei Anna Ermakova – da wurde die Bewertung von satten 30 Punkten glatt zur Nebensache.

Anna Ermakova wollte erst nicht tanzen

Doch nun verrät die 23-Jährige in einem Interview in ihrer TV-Doku «Absolut Anna Ermakova», dass es diesen legendären Auftritt fast nicht gegeben hätte.

«Wir haben so lange gebraucht, um den Song auszusuchen, weil ich gesagt habe: Nein, ich möchte nicht über meine Familie reden.» Und dann verrät sie: «Bei der Generalprobe hatte ich einen Zusammenbruch.»

Doch dann habe man sie beruhigt und sie sei auf die Bühne gegangen. «Für diese anderthalb Minuten war ich ganz da und habe an nichts mehr gedacht.»

Ihr Mut wird belohnt – am Ende holte sie bei «Let’s Dance» den Sieg. Seither ist sie nicht mehr zu stoppen. Anna Ermakova sitzt in der aktuellen Jury von «Das Supertalent». Ausserdem hat sie einen eigenen Song herausgebracht.

Rückblickend auf diesen besonderen Tanz bei «Let’s Dance» sagt sie: «Das war sicher einer der grössten Momente meines Lebens.»

