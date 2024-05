Anna Wintour schiesst gegen Bezos und die Royals

Met-Gala-Chefin: Anna Wintour schiesst gegen Bezos und die Sussexes Anna Wintour nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Mode geht. Bild: imago images/Future Image «Das schäbigste Kleid»: Lauren Sanchez, die Partnerin von Jeff Bezos, griff bei diesem Kleid am Staatsbankett von Joe Biden daneben. Bild: KEYSTONE Lauren Sanchez war an der Met Gala dank Wintour selbst besser eingekleidet. Bild: KEYSTONE Anna Wintour hätte Meghan und Kate sehr gern an der Gala begrüsst – allerdings bestimmt ohne ihre Ehemänner. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Met-Gala-Chefin: Anna Wintour schiesst gegen Bezos und die Sussexes Anna Wintour nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Mode geht. Bild: imago images/Future Image «Das schäbigste Kleid»: Lauren Sanchez, die Partnerin von Jeff Bezos, griff bei diesem Kleid am Staatsbankett von Joe Biden daneben. Bild: KEYSTONE Lauren Sanchez war an der Met Gala dank Wintour selbst besser eingekleidet. Bild: KEYSTONE Anna Wintour hätte Meghan und Kate sehr gern an der Gala begrüsst – allerdings bestimmt ohne ihre Ehemänner. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Mode-Journalistin Anna Wintour lädt als Gastgeberin zu Met Gala ein. Weil alles perfekt sein muss, schiesst sie auch gern mal gegen ihre prominenten Gäste: Diesmal kommen die Royals und die Partnerin von Jeff Bezos unter die Räder.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Met Gala tummeln sich die Stars in den teuersten und Aufmerksamkeit erregendsten Outfits des Mode-Jahres.

Gastgeberin ist die «Vogue»-Chefredaktorin Anna Wintour, die gemeinhin als Frau bekannt ist, die kein Blatt vor den Mund nimmt.

Die 74-Jährige machte ihrem Ruf auch gleich alle Ehre: Sie schiesst gegen die britischen Royal-Brüder und noch schärfer gegen die Ehefrau von Jeff Bezos. Mehr anzeigen

Anna Wintour ist die Chefredaktorin der amerikanischen «Vogue». Die Mode-Journalistin gehört zu den einflussreichsten Frauen in der Branche. An der Met Gala lädt sie als Gastgeberin Promis ein, die sich jährlich alle mit ihren Outfits übertrumpfen wollen.

Die 74-Jährige gilt als sehr strikte Frau, die weiss, was sie will. Meryl Streeps Figur in «The Devil Wears Prada» basiert auf ihr.

Und genau dieser Charakterzug hat auch jetzt wieder durchgedrückt: Sie hat nämlich Meghan Markle zur Met Gala 2024 eingeladen. Wintour beschreibt sie sogar als «Traumgast» bei ihrer Benefizveranstaltung. Auch Prinzessin Kate hätte sie sehr gern begrüsst. Im selben Satz habe sie laut «Mirror» aber auch gesagt: «Ihre Ehemänner können sie zu Hause lassen. Ich will nur die beiden.»

«Das schäbigste Kleid»

Das scheint verhältnismässig harmlos für Frau Wintour. Doch bei der Partnerin von Amazon-Milliardär Jeff Bezos holt sie weit heftiger aus. Widerwillig habe sie auch Lauren Sanchez an die «Oscar-Verleihung der Mode» eingeladen. Unter einer Bedingung: «Sie hat einen schlechten Geschmack. Sie darf kommen, aber nur, wenn ich sie einkleide.»

Wintour hat ihr daraufhin unter anderem den Designer Oscar de la Renta empfohlen, um «ihr selbst und der Veranstaltung eine Peinlichkeit zu ersparen».

Ganz unrecht hat die Mode-Expertin wohl nicht: Beim Staatsbankett von US-Präsident Joe Biden habe Sanchez «das schäbigste Kleid getragen, das jemals im Weissen Haus gesehen worden ist».

