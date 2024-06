Annika Kärsten-Hoenig: Wie wird es mit ihr und Heinz weitergehen?

Management: OP von Heinz Hoenig erfolgreich verlaufen

Berlin, 14.05.2024: OP VON HEINZ HOENIG ERFOLGREICH Der mehrstündige Eingriff am Montag an seiner Speiseröhre ist erfolgreich verlaufen, teilt Hoenigs Management mit Anfang Mai war bekannt geworden, dass der Schauspieler im Krankenhaus liegt Der Schauspieler ist vielen aus Fernsehfilmrollen bekannt, er spielte zum Beispiel im 1980er-Jahre-Erfolg «Das Boot» mit Zuletzt hatte er im RTL-Dschungelcamp in Australien als Kandidat mitgemacht Wegen seines Klinikaufenthaltes musste sein Auftritt in dem Musical «Ein bisschen Frieden» ausfallen

