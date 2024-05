Schauspieler Heinz Hoenig (72) liegt im Koma

Schauspieler Heinz Hoenig soll nach einer Notoperation am Herzen gesundheitlich schwer angeschlagen sein. Bild: Henning Kaiser/dpa

Heinz Hoenig liegt im Koma, wie der TV-Sender RTL als Erster berichtet. Der Schauspieler soll am Abend des 30. April mit dem Helikopter in eine Berliner Klinik gebracht worden sein, wo er am notfallmässig am Herzen operiert wurde.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut Informationen des TV-Senders RTL musste Heinz Hoenig diese Woche am Herzen notoperiert werden.

Seither liegt der 72-Jährige im Koma.

Der Schauspieler soll sich in einem äusserst kritischen Zustand befinden. Mehr anzeigen

Im Januar 2024 sass Heinz Hoenig noch am australischen Dschungelcamp-Lagerfeuer. Doch jetzt musste der 72-jährige Schauspieler am Herzen notoperiert werde, wie auf dem Online-Portal vom TV-Sender RTL zu lesen ist.

Laut dem Bericht wurde Hoenig am Abend des 30. April mit dem Helikopter in eine Berliner Klinik gebracht. Dort soll er am Herzen notfallmässig operiert worden sein.

Hoenig soll sich seit der Operation im Koma befinden, nachdem ihm ein Stent am Herzen gesetzt wurde. Sein Zustand sei sehr kritisch.

Hoenig wartet auf «dringende, lebensrettende Herz-OP»

Laut RTL sei für heute, Freitag, eine weitere Operation geplant. Dies hat das Management von Heinz Hoenig dem TV-Sender bestätigt:

«Herr Hoenig fällt leider komplett für das Musical ‹Ein bisschen Frieden› aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich am 3. Mai stattfinden soll.»

Es gibt jedoch ein Problem: Heinz Hoenig soll nicht versichert sein. Gemäss RTL soll die Operation aber gegen 90'000 Euro kosten.

Bereits während des Dschungelcamps im vergangenen Januar hatte der 72-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Deshalb musste er auf Anraten der Verantwortlichen das Camp frühzeitig verlassen.

Mehr Videos aus dem Ressort