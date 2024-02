Hollywood trauert um den Schauspieler Carl Weathers. Bild: Keystone

Carl Weathers ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren. Bekannt wurde der Schauspieler durch seine Rollen in Filmen wie «Rocky» und «The Mandalorian».

Schauspieler Carl Weathers ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Seine bekannteste Rolle war die des Apollo Creed in den «Rocky»-Filmen.

Bevor Weathers Schauspieler wurde, hatte er eine Profikarriere als American-Football-Spieler gestartet. Mehr anzeigen

«Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Carl Weathers bekannt zugeben», zitiert die Website «Deadline» die Familie des Schauspielers.

«Carl war ein aussergewöhnlicher Mensch, der ein aussergewöhnliches Leben geführt hat.»

Und weiter: «Durch seine Beiträge zu Film, Fernsehen, Kunst und Sport hat er eine unauslöschliche Spur hinterlassen und ist weltweit und über Generationen hinweg anerkannt.»

Bekannt aus «Rocky» und «The Mandalorian»

Als Apollo Creed lieferte sich Carl Weathers in den «Rocky»-Filmen epische Box-Duelle mit Sylvester Stallone und wurde dann sein Trainingspartner und Freund.

Als Apollo Creed lieferte sich Carl Weathers in den «Rocky»-Filmen epische Box-Duelle mit Sylvester Stallone und wurde dann sein Trainingspartner und Freund. Bild: imago/ZUMA Press

Weathers spielte auch mit Arnold Schwarzenegger im Film «Predator» und war kürzlich in der Star-Wars-Serie «The Mandalorian» zu sehen – für diese Rolle wurde er auch mit einem Emmy-Fernsehpreis ausgezeichnet.

Stallone: «Wir haben eine Legende verloren»

«Wir haben gestern eine Legende verloren», erklärt Sylvester Stallone in einem Video auf Instagram. «Heute ist ein unglaublich trauriger Tag für mich.»

Ohne Weathers wäre «Rocky» nie so erfolgreich gewesen, so Stallone weiter. «Als er in den Raum gekommen ist und ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich Grossartigkeit gesehen. Seine Stimme, seine Grösse, seine Kraft, seine athletischen Fähigkeiten, aber noch wichtiger, sein Herz, seine Seele»»

Arnold Schwarzenegger würdigte Carl Weathers ebenfalls als «Legende». «Ein aussergewöhnlicher Athlet, ein fantastischer Schauspieler und eine grossartige Person», so der 76-Jährige. «Wir hätten ‹Predator› nicht ohne ihn machen können.»

Carl Weathers spielte in mehr als 75 Filmen mit

Der 1948 in New Orleans geborene Carls Weathers hatte zunächst eine Profikarriere als American-Football-Spieler gestartet und sich dann dem Film zugewandt.

Insgesamt spielte er in seiner Karriere in mehr als 75 Filmen und TV-Serien mit.

