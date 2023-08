Ausverkauf im Fanshop von Michael Schumacher So beliebt wie eh und je: Michael Schumachers Fanartikel gibt es nun mit satten Rabatten. Bild: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Corinna Schumacher hat sich einer Doku zu ihrem Ehemann geäussert: «Er ist da, aber er ist anders». Bild: Frank Rumpenhorst/dpa Aus Mick Schumacher ist auch ein Rennfahrer geworden, mit seinem Vater konnte er den Erfolg wohl nur begrenzt teilen. Bild: Hasan Bratic/dpa Ausverkauf im Fanshop von Michael Schumacher So beliebt wie eh und je: Michael Schumachers Fanartikel gibt es nun mit satten Rabatten. Bild: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Corinna Schumacher hat sich einer Doku zu ihrem Ehemann geäussert: «Er ist da, aber er ist anders». Bild: Frank Rumpenhorst/dpa Aus Mick Schumacher ist auch ein Rennfahrer geworden, mit seinem Vater konnte er den Erfolg wohl nur begrenzt teilen. Bild: Hasan Bratic/dpa

Formel-1-Legende Michael Schumacher ist immer noch im Herzen all seiner Fans, obwohl zu seinem aktuellen Zustand nichts bekannt ist. Sein eigener Fanshop hat jetzt grossen Ausverkauf, seine Beliebtheit hat nicht abgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michael Schumacher ist siebenfacher Weltmeister in der Formel 1 und hat auch fast zehn Jahre nach seinem Unfall noch Millionen Fans.

Sein Souvenirshop hat nun saftige Rabatte auf jegliche Artikel zum Rennfahrer.

Wie es Schumi aktuell geht, darüber lässt sich nach wie vor nur spekulieren. Seine Familie umsorgt ihn bei sich zu Hause. Mehr anzeigen

Trinkflaschen, Pullover, Automodelle, Poster, Schuhe, Rucksäcke oder auch Bücher zum Rennfahrer gibt es momentan für weniger als die Hälfte des Originalpreises. Der Fan-Shop gibt Rabatt auf unzählige Artikel.

Am günstigsten kommt ein Fan gerade weg, wenn er ein T-Shirt oder Schumi-Mützen kaufen möchte: Von 50 Prozent bis 77 Prozent Rabatt findet sich alles im Souvenirshop.

Dass die Artikel gut laufen, dürfte auf der Hand liegen. Für Millionen Menschen auf der Welt ist Michael Schumacher nach wie vor der beste Rennfahrer, den es je gegeben hat. Auch wenn seit knapp 10 Jahren nichts über ihn an die Öffentlichkeit gelangt, keine Neuigkeiten zu seiner Person oder seinem Gesundheitszustand.

Gesundheitszustand ist Spekulation

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister hatte am 29. Dezember 2013 einen Skiunfall und prallte dabei mit dem Kopf gegen einen Felsen. Die Folgen waren ein schweres Schädelhirn-Trauma und ein künstliches Koma. Die einzige Information, die Schumachers Familie nach aussen mitgeteilt hat, ist: Er lebt zu Hause und wird liebevoll umsorgt.

Seine Ehefrau Corinna sagte einst in einer Doku zu seiner Person: «Er ist noch da, aber er ist anders.» Sein Sohn Mick äusserte sich in selbiger ebenfalls: «Ich möchte gern mit meinem Vater über die Leidenschaft Motorsport reden, aber das kann ich nicht.»

Die Familie Schumacher will nichts Genaues sagen. Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Ob Michael Schumacher jemals wieder an die Öffentlichkeit tritt, darüber kann nur spekuliert werden.

Dass ihm seine Fans nach wie vor treu ergeben sind, sieht man trotz allem an seinem Instagram-Account: 1,3 Millionen Follower hat jener. Und nun können sie auf ein paar Schnäppchen zugreifen.

