«Everything Has Changed»: Bei diesem Song rührt Taylor ihren Travis zu Tränen Es ist nicht das erste Konzert, bei dem Travis Kelce seiner Liebsten Taylor Swift zujubelt. Doch bei dem Song «Everything Has Changed» liess er seinen Gefühlen freien Lauf. 09.07.2024

Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An einem Konzert von Taylor Swift in Amsterdam war auch ihr Liebster Travis Kelce vor Ort.

Travis Kelce jubelt, singt und tanzt.

Beim Song «Everything Has Changed» rührt Swift ihren Kelce zu Tränen. Mehr anzeigen

Dieser Moment geht ans Herz: Travis Kelce weint beim Konzert in Amsterdam von seiner Liebsten.

Schon öfters war Kelce an einem Konzert von Swift zu sehen. Er jubelt ihr zu, singt und tanzt mit. Doch dieses Mal rührt ihn ein Song zu Tränen.

Als der Weltstar «Everything Has Changed» spielt und die Zeilen «All I Know Is a Simple Name – and Everything Has Changed» singt, kullern bei dem American-Football-Spieler die Tränen.

