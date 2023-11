Ein etwas anderer Superheld: Dwayne Johnson mordet als «Black Adam» zum Spass

Retten und beschützen steht für den Anti-Helden «Black Adam» (Dwayne Johnson) nicht an erster Stelle. Stattdessen überschreitet er so manche Grenze, die Superman und Co. als heilig betrachten. Das ist zwar interessant – aber leider wenig ausgereift.

19.10.2022