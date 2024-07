Nachdem Alf auf der Garage der Tanners abgestürzt war, wurden er und Brian (Benji Gregory) zu besten Freunden und Spielkameraden – wenn der Ausserirdische nicht gerade versuchte, Familien-Katze Lucky zu fressen. imago images / United Archives

Trauer um einen Ex-Kinderstar: Benji Gregory spielte einst den besten Freund von Sitcom-Alien «Alf». Nun starb er unter noch ungeklärten Umständen in seinem geparkten Auto.

tsch/fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Benji Gregory, bekannt als Brian Tanner aus «Alf», starb im Alter von 46 Jahren; seine Leiche wurde am 13. Juni in einem Auto gefunden, die Todesursache ist unklar.

Gregory litt an Depressionen und Schlafproblemen; seine Familie vermutet Hitzschlag als mögliche Ursache.

Nach «Alf» zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück, diente in der Marine und lebte zuletzt in Arizona. Mehr anzeigen

Er war der beste Kumpel des zauseligen Ausserirdischen «Alf». In den 80er-Jahren lernte ein weltweites Millionenpublikum Benji Gregory in der Rolle des Tanner-Sohns Brian kennen. Die Sitcom «Alf» feierte von 1986 bis 1990 riesige Erfolge.

Nun ist Gregory, der bürgerlich Benjamin Hertzberg hiess, im Alter von 46 Jahren gestorben. Wie seine Schwester Rebecca dem US-Portal «TMZ» bestätigte, wurde der Ex-Seriendarsteller bereits am 13. Juni leblos in seinem Auto gefunden, das auf dem Parkplatz einer Bank abgestellt war. Die Todesursache ist noch unklar.

Mittlerweile war der Kinderstar aus den 1980ern bereits 46 Jahre alt. Instagram/benji_gregory

Laut den Angaben seiner Schwester hatte Gregory zuletzt an Depressionen, bipolaren Störungen und Schlafproblemen gelitten. Die Familie glaubt, dass der 46-Jährige in seinem Auto eingeschlafen ist und an den Folgen eines Hitzschlags gestorben sein könnte. In Arizona herrscht derzeit grosse Hitze. Auch sein Hund Hans sei tot aus dem Auto geborgen worden.

Nach «Alf» war Benji Gregory fast nicht mehr im TV zu sehen

Die 102-teilige Erfolgs-Sitcom «Alf» über den titelgebenden Ausserirdischen mit einigen durchaus irdischen Lastern hatte Benji Gregory zum Kinderstar gemacht. Bei der Erstausstrahlung 1986 war der gebürtige Kalifornier gerade mal acht Jahre alt. Auf Dauer war ihm eine Karriere in Film und Fernsehen nicht beschieden.

Seinen Künstlernamen Benji Gregory legte er schnell wieder ab: Nach dem Ende von «Alf» war Benjamin Hertzberg so gut wie gar nicht mehr im TV zu sehen – seine letzte Sprechrolle hatte er 1993. Stattdessen ging er zur Marine und lebte zuletzt mit seiner Frau Sarah in Arizona. Von dort aus betrieb er einen etwas obskuren YouTube-Kanal.

Mehr aus dem Ressort Entertainment