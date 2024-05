«Bergdoktor»-Dreh durch Maibaum-Unfall beeinträchtigt

Der Bergdoktor Ein umgestürzter Maibaum hat das «Bergdoktor»-Gasthaus am Wilden Kaiser beschädigt. Nun äusserte sich auch Hauptdarsteller Hans Sigl zum Unfall. Bild: ZDF/Erika Hauri Hans Sigl alias Dr. Martin Gruber in der ZDF-Serie «Der Bergdoktor» im Jahr 2009. Bild: imago stock&people Die «Bergdoktor»-Stars: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Hans Sigl und Monika Baumgartner (v.l.n.r) beim Fototermin anlässlich der 100. Folge der ZDF-Serie am 21. November 2017 in München. Bild: imago/APress Der Bergdoktor Ein umgestürzter Maibaum hat das «Bergdoktor»-Gasthaus am Wilden Kaiser beschädigt. Nun äusserte sich auch Hauptdarsteller Hans Sigl zum Unfall. Bild: ZDF/Erika Hauri Hans Sigl alias Dr. Martin Gruber in der ZDF-Serie «Der Bergdoktor» im Jahr 2009. Bild: imago stock&people Die «Bergdoktor»-Stars: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Hans Sigl und Monika Baumgartner (v.l.n.r) beim Fototermin anlässlich der 100. Folge der ZDF-Serie am 21. November 2017 in München. Bild: imago/APress

Das aus der ZDF-Serie «Der Bergdoktor» bekannte Gasthaus am Wilden Kaiser wurde durch einen Maibaum beschädigt. Beim Unfall wurde zudem ein Kind schwer verletzt.

Teleschau Franziska Pahle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein umgestürzter Maibaum beschädigte das Gasthaus am Set von «Der Bergdoktor» und verletzte ein Kind schwer.

Der Vorfall beeinträchtigt die Dreharbeiten zur 18. Staffel, Anpassungen im Drehplan sind erforderlich.

Die Schauspieler der Serie, darunter Hans Sigl, äusserten sich bestürzt und wünschten dem Jungen schnelle Genesung. Mehr anzeigen

Ein umgestürzter Maibaum hat das Gasthaus der beliebten ZDF-Serie «Der Bergdoktor» zerstört. Wie unter anderem die österreichische «Kronen Zeitung» berichtete, brachte am Dienstagnachmittag eine Windböe einen Kran samt Baum in Going im österreichischen Tirol zum Sturz.

Dabei wurde nicht nur das Dach des bekannten Gebäudes zerstört, sondern auch ein siebenjähriger Junge schwer verletzt. Das Kind befinde sich derzeit jedoch ausser Lebensgefahr.

Durch den Unfall werden die erst kürzlich gestarteten Dreharbeiten zur 18. Staffel von «Der Bergdoktor» in Mitleidenschaft gezogen.

«Der Gasthof kommt in jeder Folge vor. Man muss den Drehplan jetzt irgendwie umstricken und ändern», erklärte eine Sprecherin der Produktionsfirma ndF gegenüber «Bild»: «Irgendeine Lösung werden wir schon finden. Das Wichtigste ist, dass es dem Jungen schnell wieder besser geht.»

Hans Sigl äussert sich zu Maibaum-Unfall

Auch «Bergdoktor»-Hauptdarsteller Hans Sigl äusserte sich im Gespräch mit «Bild» zum Unglück: «Ich wünsche dem Jungen und allen, die zu Schaden gekommen sind, gute Besserung und alles Gute.»

Dem schliesst sich seine Drehpartnerin Monika Baumgartner an: «Ich wünsche dem verletzten Jungen alles Gute und eine schnelle Genesung nach diesem Schock. Und ich hoffe, dass der Schaden am Haus nicht zu heftig ausfällt. Alles andere wird man schon organisieren können.»

Ronja Forcher, die in der Serie als Lilli Gruber vor der Kamera steht, schrieb auf Instagram: «Mit grosser Bestürzung hab ich gerade von dem Unglück in Going erfahren. Unglaublich! Zum Glück ist niemand ums Leben gekommen.» Auch sie wünsche dem verletzten Kind «eine schnelle und gute Besserung».

Mehr Videos aus dem Ressort