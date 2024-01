«Beverly Hills»-Star David Gail ist tot

Schauspieler David Gail ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Er verkörperte in der TV-Serie «Beverly Hills 90210» die Figur des Stuart Carson. imago images/Everett Collection

Neues Drama aus dem «Beverly Hills 90210»-Filmclan: Schauspieler David Gail ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Das gibt seine Schwester in einem emotionalen Post bekannt. Gail spielte die Rolle des Stuart Carson.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es gibt wieder traurige Nachrichten aus dem Universum der beliebten amerikanischen Hitserie «Beverly Hills 90210». Erst kürzlich sprach Shannon Doherty in ihrem Podcast über ihre Beerdigung. Die Schauspielerin kämpft seit Jahren gegen Brustkrebs.

Jetzt gibt Katie Colmenares, die Schwester von «BH9210»-Star David Gail, auf Instagram seinen Tod bekannt.

Erst kürzlich sprach die krebskranke Schauspielerin Shannon Doherty in ihrem Podcast über ihre Vorstellungen zu ihrer Beerdigung.

Nun gibt es schon wieder traurige News aus dem «Beverly Hills 9210»-Lager: Schauspieler David Gail ist mit 58 gestorben. Das teilt seine Schwester Katie Colmenares in einem emotionalen Post auf Instagram mit.

David Gail spielte in der amerikanischen Hitserie die Rolle des Stuart Carson.

Er war in «BH9210» (1990–2000) auch Shannon Dohertys Freund.

Katie Colmenares schreibt in ihrem Post: «Es gab kaum einen Tag in meinem Leben, an dem du nicht bei mir warst, an meiner Seite, immer mein Wingman, immer mein bester Freund, bereit, sich allem und jedem zu stellen, mit mir (...) ich werde dich jeden Tag so fest in meinem Herzen halten, du wunderschöner, liebender, erstaunlicher, starker Mensch, der dich jede Sekunde eines jeden Tages vermisst, für immer, es wird nie einen anderen geben 💔💖»

Eine Todesursache gibt Katie Colmenares nicht an. Als Todestag gibt die Filmdatenbank «imdb.com» den 20. Januar 2024 an.

Bekannt aus mehreren amerikanischen TV-Serien

David Gail wurde 1965 in Tampa, im US-Bundesstaat Florida, geboren. Er wurde bekannt durch die US-Serie «Savannah» (1996–1997), «Beverly Hills 90210» (1990–2000) und die Fernsehserie «The Round Table» (1992).

Zuletzt verlieh David Gail der Figur Paulie im Video-Film «Blacksad: Under the Skin» im Jahr 2019 seine Stimme.

