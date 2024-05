Die ehemalige Bachelor-Gewinnerin und Influencerin Clea-Lacy Juhn postet traurige Worte über ihre Beziehung auf Instagram. Bild: IMAGO/Eibner

Reality-Star Clea-Lacy Juhn hat sich sechs Monate nach ihrer Traumhochzeit von ihrem Mann getrennt. Die Bachelorette-Siegerin ist schwanger mit Zwillingen. Über die Hintergründe schweigt sie.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Influencerin Clea-Lacy Juhn kennen Reality-TV-Fans aus der RTL-Kuppelhow «Bachelor». Sie hat 2017 von Singlemann Sebastian Pannek die letzte Rose bekommen. Nach anderthalb Jahren trennte sich das Paar.

Vor sechs Monaten heiratete die 32-Jährige ihren Schatz Hasim in einer romantischen Hochzeit.

Nun verkündet die deutsche Influencerin das Beziehungsaus. Clea-Lacy erwartet Zwillingsbuben. Mehr anzeigen

Die deutsche Bachelor-Siegerin Clea-Lacy Juhn erwartet bald Zwillingsbuben. Immer wieder postet sie süsse Aufnahmen mit ihrem Babybauch.

Doch ihr letzter Post auf Instagram ist ein trauriger. Die 32-jährige Influencerin verkündet das Beziehungsaus mit emotionalen Worten.

Sie schreibt: «Vor mir steht eine neue Lebensaufgabe, auf die es sich zu konzentrieren gilt. Ich weiss aktuell nicht, wie ich den bevorstehenden Tag packen soll. Ich bin gebrochen, wie ich es vorher noch nie im Leben gewesen bin. Wut, Enttäuschung und Trauer überkommen mich.»

Clea-Lacy Juhn: «Ich werde eine Löwenmama sein»

Clea-Lacy Juhn ist in der 23. Schwangerschaftswoche. Seit 2022 war sie mit ihrem Schatz Hasim zusammen, im November 2023 heirateten sie, nach einem romantischen Antrag bei einer Familienfeier. Im Februar 2024 überrascht Clea-Lacy Juhn ihre Follower mit der Baby-Botschaft.

Dieses traurige Statement postete Bald-Mama Clea-Lacy auf ihrem Instagram-Profil. Die deutsche Influencerin hat 445'000 Follower*innen. Bild: Instagram/Clea-Lacy

Jetzt scheint alles vorbei zu sein, zwischen ihr und Hasim. Über die Gründe lässt Clea-Lacy ihre Follower im Dunkeln. Auf Instagram hat sie derweil alle Fotos von ihr und ihrem Mann gelöscht.

Doch Clea-Lacy gibt sich stark in ihrem Post. Sie beendet ihre Nachricht so: «Ich werde eine Löwenmama sein, ich werde für sie da sein und werde ihnen all meine Liebe schenken, die ich habe.»

