Gölä bei «Lässer» // 25 Jahre auf der Bühne Als Teenager bewunderte er seine Idole. Als er selbst zum erfolgreichen Mundart-Rocker wurde, war er vom Erfolg enttäuscht. Mit Moderatorin Claudia Lässer spricht Gölä über seine Kindheit und teilt seine prägendsten Momente. 03.05.2024

Als Teenager bewunderte er seine Idole. Als er selbst zum bekannten Mundart-Rocker wurde, war er vom Erfolg enttäuscht. Mit TV-Host Claudia Lässer spricht Gölä über seine schwierige Kindheit, seine wilden Zeiten und seinen Hirnschlag.

Seit über 25 Jahren steht Gölä auf der Bühne und berührt mit seinen Hits die Schweizer Volksseele.

Als sein Debütalbum «Uf u dervo» auf den Markt kam, rechnete niemand damit, dass es ein Erfolg werden würde.

Ein Vierteljahrhundert später gehört Gölä zu den erfolgreichsten Schweizer Mundart-Musiker.

Bei «Lässer» schaut der erfolgreiche Rocker auf seine Karriere zurück. Mit Moderatorin Claudia Lässer spricht der «Büetzer» über seine Karriere und seine wilden Zeiten. Mehr anzeigen

Als Kind musste Gölä viel im Restaurant den Eltern helfen. In deren Fussstapfen wollte er aber partout nicht treten. Das sei für ihn früh klar gewesen, so der Berner in der Talksendung «Lässer». Er habe gelernt, hart zu arbeiten.

Die Beziehung zu seinen Eltern sei nicht immer einfach gewesen. «Ich war kein einfaches Kind», gesteht Gölä. Er sei auch nicht gerne in die Schule gegangen.

Stattdessen hegte Gölä schon damals den Wunsch, Musik zu machen. «Mein grösster Traum war, dass mal ein Lied von mir um die Welt geht», so der Berner.

Als er jedoch nationale Bekanntheit erlangte, war er vom Ruhm enttäuscht. «Ich wollte immer nur Musik machen», sagt Gölä.

Gölä über seine grössten Schicksalsmomente

Mit 25 Jahren erlitt Gölä einen Hirnschlag wegen seines Koks-Konsums. Das habe ihn sehr geprägt.

Auf die Frage von Moderatorin Claudia Lässer, ob er etwas in seinem Leben bereue, verneint der Musiker. Er habe immer gewusst, wo seine Grenzen sind.

Sein Wendepunkt sei die Geburt seines Sohnes gewesen. Damals habe er sich gesagt: «Jetzt hast du Verantwortung und es ist fertig mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll».

Er wollte ein letztes Album aufnehmen als Andenken an seine wilde Zeit. Das Album hiess «Uf u drvo». Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit Gölä. Der Rocker schaffte den Durchbruch. Weitere 25 Jahre auf der Bühne folgten.

