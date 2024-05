Linda Fäh über die magischen Momente bei der Geburt ihres Kindes

Seit über 10 Jahren steht Linda Fäh auf der Bühne und singt sich in die Herzen ihrer Fans. Mit Claudia Lässer spricht die Ex-Miss Schweiz über den Druck sich beweisen zu müssen und die Geburt ihres Sohnes.

Red. Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Linda Fäh wurde 2009 zur Miss Schweiz gewählt.

Seit über 10 Jahren steht sie als Sängerin auf der Bühne und war bereits in grossen deutschen Produktionen zu Gast.

In der Talkshow «Lässer» erzählt die 36-Jährige, wie sie Familie und Karriere jetzt unter einen Hut bringt.

Seit Dezember 2022 ist sie Mutter von Söhnchen Lio. Mehr anzeigen

Linda Fäh hatte es in ihrem Leben nicht nur einfach, wie sie Moderatorin Claudia Lässer in der Talksendung erzählt. In der Schule sei sie wegen ihres Aussehens gemobbt worden.

Auch hätte sie sich immerzu als Schlagersängerin beweisen müssen. Klar, sei der Titel der Ex-Miss ein Sprungbrett gewesen, doch auch ein Stempel mit Vorurteilen.

Heute sei sie im Leben angekommen, erzählt die Sängerin in der Talksendung «Lässer». Ihr Sohn Lio sei ihr grösstes Glück.

Die Geburt sei magisch gewesen, besonders als dann Lio in ihren Armen lag.

Trotzdem sei für sie immer klar gewesen, dass sie nach der Geburt wieder auf der Bühne stehen wolle.

Linda Fäh nimmt ihren Sohn nicht an ihre Auftritte mit

Bei ihren Konzerten sei ihr einjähriger Sohn jedoch noch nie dabei gewesen. Dieser Moment gehöre ihr und ihren Fans.

Sie brauche den Ausgleich. So sei für sie arbeiten «eine Auszeit von zu Hause».

So richtig bewusst, dass sie Mami werden wolle, wurde es ihr während der Pandemie. «Corona hat mir die Augen geöffnet», so die Schlagersängerin.

Früher hätte sie immer einen inneren Kampf gehabt. «Ich wollte Mama werden, aber wollte auch Karriere machen.»

Nach Corona sei der Kinderwunsch dann so stark gewesen und sie habe verstanden, dass sie beides unter einen Hut bringen könne.

Die ganze Sendung mit Linda Fäh siehst du unten oder auf blue Zoom: