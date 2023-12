Tadaa! Unter dem Reh-Kostüm steckte im Halbfinale von «The Masked Singer Switzerland» Schlagersängerin Linda Fäh. ProSieben Schweiz/Willi Weber

Sängerin Linda Fäh ist bei der Prosieben-Show «The Masked Singer Switzerland» entlarvt worden. Sie steckte im Reh-Kostüm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagersängerin und Ex-Miss Schweiz Linda Fäh hat bei der Singshow «The Masked Singer Switzerland» mitgemacht.

Sie steckte hinter dem Reh-Kostüm.

«Es war eines der verrücktesten Abenteuer – und musikalisch sowieso das Verrückteste, was ich bisher gemacht habe», verrät Fäh nach der Demaskierung. Mehr anzeigen

Sie sei «unglaublich happy», dass sie es bis ins Halbfinale geschafft habe, sagte Schlagersängerin Linda Fäh zu Prosieben. «Und es war einfach nur phänomenal, hier mit dabei zu sein.»

Auf Social Media versuchte sie, ihre Teilnahme an der Fernsehshow geheim zu halten: «Ich habe versucht, auf Social Media versteckte Hinweise zu geben, dass ich woanders bin», erzählte Fäh. «Aber meine Stimme und Stimmfarbe erkennt man ja auch ein bisschen in der Schweiz.

Auf Instagram haben mich einige angeschrieben: ‹Du bist doch in Köln, und nicht beim Spazieren mit deinem Kind!› Aber ich glaube, ich konnte das gut vertuschen», war sie sich sicher. Immerhin diese Geheimniskrämerei ist jetzt vorbei.

Am Reh-Kostüm hat Linda Fäh alles gefallen

Bei der Frage, was Linda Fäh an ihrem Reh-Kostüm gefallen habe, sagt sie zu Prosieben begeistert: «Alles! Ich liebe Pink! Und dass es so süss ist. Dass ich nochmal mit dem Reh in meine Kindheit zurückgegangen bin. Auch ich wollte als Teenager mal was mit Mode machen und habe vor dem Spiegel zu Hause ein bisschen posiert. Da gab es also schon Parallelen zum Reh. Das war auch deswegen ein sehr schönes Abenteuer.»

sda/red

