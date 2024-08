Am 28. Dezember 2015 starb mit dem Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister eine der grossen Kult-Figuren der Musikwelt. Bild: Keystone

Lemmy Kilmister gilt bis heute als Kult-Figur der Rockwelt. Seit dem Tod des Motörhead-Frontmanns im Jahr 2015 ist seine Urne auf Welttournee. Jetzt kann dem Musiker bei einem britischen Festival Tribut gezollt werden.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit der Beerdigung von Lemmy Kilmister am 9. Januar 2016 ist die Urne mit seinen sterblichen Überresten auf Welttournee.

Im vergangenen April wurde unter anderem ein Teil der Asche in Kilmisters Lieblingslokal «The Rainbow Bar and Grill» in West Hollywood hinterlegt.

Am kommenden Wochenende können die Fans des verstorbenen Motörhead-Frontmanns ihm auf dem Bloodstock Festival in der englischen Ortschaft Walton-on-Trent Tribut zollen. Mehr anzeigen

Als Lemmy Kilmister starb, begann für manch einen Musikfan eine neue Zeitrechnung. Es gab die Jahre vor seinem Tod, in denen man sich gar nicht vorstellen konnte, dass er jemals nicht mehr da sein würde.

Am 28. Dezember 2015 starb mit dem Motörhead-Frontmann eine Kult-Figur der Musikwelt.

Dass auch fast zehn Jahre nach Kilmisters Tod die Abschiedsparty für den legendären Sänger immer noch kein Ende gefunden hat, hätte dem trinkfreudigen Musiker sicher gut gefallen.

Die Asche von Lemmy Kilmister ist auf Welttournee

Warum die Party bis heute andauert? Daran ist unter anderem die Urne mit der Asche von Lemmy Kilmister schuld.

Sie wird seit dem Tod des britischen Rockmusikers immer wieder an Orte gebracht, an denen er zu Lebzeiten viel Spass hatte.

Bei der Beerdigung von Lemmy Kilmister am 9. Januar 2016 in Los Angeles wurde nur ein Teil seiner Asche beigesetzt. Der Rest wurde damals auf Wunsch des Verstorbenen unter anderem in Patronenhülsen gefüllt und als Andenken an befreundete Musiker verschickt.

In der Folge liessen sich Motörhead-Tourmanager Eddie Rocha und der Metallica-Sänger James Hetfield mit ihrer Portion Tattoos stechen, deren Tinte die Asche des Verblichenen beigemischt wurde.

Motörhead-Gitarrist Phil Campbell bringt Urne vorbei

Der Rest der Asche befindet sich seither auf Welttournee: Im vergangenen Jahr machte die Urne auf dem Wacken Open Air in Schleswig-Holstein Halt, wo ein Teil davon ihre letzte Ruhestätte fand.

Im vergangenen April wurde zudem ein Säckchen Asche in Kilmisters Lieblingslokal «The Rainbow Bar and Grill» in West Hollywood hinterlegt.

Nächste Station der Abschiedstournee ist das Bloodstock Open Air am kommenden Wochenende in der englischen Ortschaft Walton-on-Trent.

Laut dem britischen Nachrichtensender Sky News soll die Urne von Motörhead-Gitarrist Phil Campbell höchstpersönlich zum Heavy-Metal-Festival gebracht. Ein Teil der Asche wird dort dann ihre letzte Ruhe finden.

