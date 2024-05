Baschi, Joya Marleen und EAZ gewinnen Swiss Music Awards Baschi, Joya Marleen und EAZ gewinnen Swiss Music Awards und erklären sich danach vor den Medien. Und Büne Hueber gibt ein Geheimnis preis. 09.05.2024

Die Preisverleihung der 17. Swiss Music Awards hat am Mittwochabend im Hallenstadion in Zürich stattgefunden. Baschi und die St. Gallerin Joya Marleen haben in der Best-Act-Kategorie gewonnen, EAZ für Best Hit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der grosse Sieger der 17. Swiss Music Awards 2024 heisst Baschi. Der Baselbieter war schon vier Mal nominiert, ging aber immer leer aus – bis gestern.

Baschi gewinnt in der Kategorie Best Male Act. Bei den Frauen kann Joya Marleen die Auszeichnung mit nach Hause nehmen, sie schlägt Beatrice Egli und Sängerin Seraina Telli.

Züri West werden als Best Group ausgezeichnet. Best Live Group ist Patent Ochsner. Mehr anzeigen

Vier Mal schon war Popsänger Baschi nominiert, doch er ging immer leer aus. Nun durfte der Baselbieter als Best Male Act seinen ersten Stein mit nach Hause nehmen. Er stach Mundartrocker Gölä und Rapper EAZ aus.

Joya Marleen gewann den Preis als Best Female Act. Es ist ihre vierte Auszeichnung, 2022 gewann sie gleich drei mal. Die St. Gallerin setzte sich gegen die Schlagersängerin Beatrice Egli und die Aargauer Rockröhre Seraina Telli durch.

Die Rockband Züri West konnte den Preis für Best Group entgegen nehmen, der Preis für Best Live Act ging an Patent Ochsner.

Der Zürcher Rapper EAZ gewann den Stein für Best Hit mit «Juicy».

Alle Gewinner*innen der 17. Swiss Music Awards findest du hier.

