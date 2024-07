Céline Dion eröffnet die Olympischen Spiele 2024

Ein Lächeln für die Fans in Paris: Céline Dion gibt beim Verlassen ihres Hotels Autogramme und scheint guter Dinge zu sein. Imago/Bestimage

Sängerin Céline Dion wird für einen Song auf die Bühne stehen: Die Kanadierin eröffnet die Olympischen Spiele in Paris und nimmt dafür eine Gage von zwei Millionen Dollar entgegen.

Erst noch gingen schockierende Bilder von Céline Dion um die Welt, nun lächelt sie in Paris.

In ihrer Dokumentation «I am: Céline Dion» spricht sie über ihre Diagnose mit dem Stiff-Person-Syndrom – und lässt sich sogar bei einem Anfall filmen.

Doch aufgeben will sie ganz sicher nicht, laut eigenen Aussagen will sie sich nicht von dieser Krankheit definieren lassen.

Nun schreibt «TMZ», die Kanadierin wird an den Olympischen Spielen auftreten. Damit beweist sie nicht nur sich selbst Stärke, sondern durch ihren Gesang auch der ganzen Welt.

Ein Song für zwei Millionen Dollar

Auf der grossen Bühne war sie indes seit 2020 nicht mehr. Die unheilbare Nervenkrankheit steht ihr im Weg – ihre Muskeln erschweren ihr den Alltag, verhindern ein definitives Comeback.

Jedoch wird Paris ein erster grosser Schritt sein: Am Eröffnungstag am Freitag, 26. Juli, wird sie für einen Song auf die Bühne treten, für eine Gage von zwei Millionen Dollar.

Dion ist schon seit Montag in Paris und residiert im Luxushotel «Le Royal Monceau» – dabei schenkte sie ihren Fans ein Lächeln und unterschrieb munter Autogramme. Das letzte Mal, als Céline Dion an den Olympischen Spielen aufgetreten ist, war 1996 in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia. Ihr Song damals war «The Power of a Dream».

Welches Lied sie diesmal singen wird, bleibt eine Überraschung.

