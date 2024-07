Test am Gurtenfestival: Wer hat den lustigsten Tanz-Move auf Lager? Tanzen macht glücklich - dumm tanzen noch viel glücklicher. blue Music Host Bettina Bestgen hat auf dem Gurten die schlechtesten Tänzer*innen gesucht, um mit ihnen einen abzurocken. 18.07.2024

Samina Stämpfli Martina Stadelmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Gurtenfestival findet vom 17. bis 21. Juli statt.

Die Stimmung auf dem Berner Hausberg steigt von Tag zu Tag.

blue Music Host Bettina Bestgen hat sich auf die Suche nach den schrecklichsten Tänzer*innen des Festivals gemacht. Mehr anzeigen

Wenn Festivalbesucher*innen an einem Open-Air-Konzert mehr als Headbangen, hat eine Band schon viel erreicht. Denn obwohl in vielen ein verstecktes Talent schlummert, muss der Alkohol schon in grösseren Mengen fliessen, so dass eine Bewegung im Publikum sichtbar wird.

Denn Tanzen macht glücklich und verbereitet eine gute Stimmung - dumm tanzen noch viel mehr, richtig? Wie die Festivalbesucher*innen abgehen und welche verbottenen Schritte sie im Schlepptau haben, seht ihr im Video.

