Acht Jahre nach ihrem letzten Auftritt machen Angus & Julia Stone dem Zermatt Unplugged wieder ihre Aufwartung. Im Interview sprechen sie über die Faszination Zermatt und stellen sich einem Harmonie-Quiz.

Bereits 2016 traten Angus & Julia Stone am Zermatt Unplugged auf. Der Aufenthalt war für sie damals so inspirierend, dass sie gleich ein ganzes Album schrieben.

Am Freitag kehrten sie ins Wallis zurück. blue Music hat das australische Geschwister-Duo vor ihrem Konzert zum Interview getroffen.

Mit ihrem zweiten Auftritt am Zermatt Unplugged kehrten Angus & Julia Stone gestern Freitag an den Ort zurück, der sie 2016 zu ihrem vierten Studioalbum «Snow» inspirierte. Acht Jahre später stellten sie dem Publikum in der Zeltbühne ihr sechstes Studioalbum «Cape Forestier» vor.

blue Music Host Annina Frey hat das australische Geschwister-Duo vor ihrem Auftritt zum Interview getroffen. Im Video erzählen sie, was für sie das Zermatt Unplugged ausmacht, was eine abgebrannte Yacht mit der Liebesgeschichte ihrer Eltern zu tun hat und wie man als Bruder und Schwester so eng zusammenarbeiten kann. Letzteres müssen sie zudem in einem Harmonie-Quiz unter Beweis stellen.

Haben in Zermatt ihr neues Album vorgestellt: das australische Geschwister-Duo Angus & Julia Stone. Roman Gaigg

