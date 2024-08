Die Youtuberin und Rapperin Shirin David. Bei ihr wurde mitten in der Nacht eingebrochen. Es wurden Waren im Wert von über 30'000 Franken geklaut. Gerald Matzka/zb/dpa

Schock für Rapperin Shirin David. Während ihrer Sommerferien auf Ibiza wurde in ihrem Haus mitten in der Nacht eingebrochen. Die Diebe erbeuteten Waren im Wert von über 30'000 Franken.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die deutsche Rapperin Shirin David machte mit ihrer Schwester Ferien auf der Party-Insel Ibiza.

Shirin David hat dort eine schicke Ferienwohnung gemietet.

Am 2. August wird die Hitsängerin – mitten in der Nacht – in ihrem Appartement auf Ibiza beklaut. Diebe lassen Waren im Wert von über 30'000 Franken mitlaufen. Der Schock ist gross. Mehr anzeigen

Diese Ibiza-Ferien wird Rapperin Shirin David nicht so schnell wieder vergessen. Nicht wegen der unzähligen Traumstrände, des tiefblauen Meerwassers oder der hübschen Buchten. Es ist ein Souvenir der anderen Art, ein negatives.

Am 2. August werden Shirin David und ihre Schwester Patricia Davidavicius (28) in ihrem Ferienappartement in Santa Eulalia Opfer eines Einbruchs – mitten in der Nacht, während sie schlafen. Gestohlen werden Luxuswaren, schreibt «Bild.de».

Unter den gestohlenen Gegenständen war eine Cartier-Uhr im Wert von fast 20'000 Euro, Handtaschen von Chanel und Dior sowie teurer Schmuck von Tiffany. Gesamtwert des Diebstahls laut «Bild.de»: 35'120 Euro (über 33'000 Franken).

Shirin bemerkt den Einbruch am nächsten Tag und meldet diesen bei der spanischen Polizei.

Shirin David: «Wir wurden ausgeraubt, im Schlaf, nachts»

In einem neuen Podcast spricht die «Bauch, Beine, Po»-Hitsängerin über den Diebesvorfall auf Ibiza: «Wir wurden ausgeraubt, im Schlaf, nachts.» Ihre Schwester Patricia Davidavicius alias Pati erzählt über den Einbruch: «Sie waren in unseren Zimmern. Wir hatten beide unsere Türen zu.»

Mehr Videos aus dem Ressort