ESC-Sänger Joost Klein nach Vorfall disqualifiziert

Der niederländische Sänger Joost Klein wird vom ESC disqualifiziert. Gegen ihn laufen Ermittlungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der niederländische Sänger Joost Klein ist vom ESC disqualifiziert worden.

Das gaben die Organisatoren am Mittag in einer Stellungnahme bekannt.

Grund ist ein Vorfall hinter den Kulissen.

Der niederländische Sänger Joost Klein wird vom Eurovision Song Contest 2024 in Malmö disqualifiziert. Das geben die Organisatoren des ESC am Mittag in einer Stellungnahme bekannt.

«Der niederländische Künstler Joost Klein wird dieses Jahr nicht im Finale des Eurovision Song Contest antreten », schreibt ein Sprecher der EU in einer Erklärung.

«Die schwedische Polizei hat einer Beschwerde einer Produktionsmitarbeiterin nach einem Vorfall nach seinem Auftritt im Halbfinale am Donnerstagabend nachgegangen. Weil das Gerichtsverfahren noch läuft, wäre es für ihn unangemessen, im Wettbewerb weiterzumachen», hiess es in der Stellungnahme weiter.

Die EBU betonte weiter, dass entgegen einiger Berichte kein Mitglied anderer Delegationen beteiligt war. «Wir möchten klarstellen, dass entgegen einigen Medienberichten und Social-Media-Spekulationen an diesem Vorfall kein anderer Teilnehmer oder Delegationsmitglied beteiligt war.»

Gilt als problematisch

Man erachte das Verhalten Kleins als «gegen die Regeln des Wettbewerbs verstossend.» Man toleriere kein unangemessenes Verhalten. «In diesem Bereich gilt bei uns eine Null-Toleranz-Politik. Das Finale der 68. Ausgabe des Eurovision Song Contest wird nun mit 25 teilnehmenden Songs fortgesetzt.»

Berichten zufolge kam es hinter den Kulissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Klein und einem Fotografen oder einer Produktionsmitarbeiterin. Die EBU bestätigt diese Medieninformationen bislang nicht.

Klein, der für sein Verhalten bekannt ist, hatte bereits Interviews verweigert und sich unprofessionell gegenüber Mitarbeitern verhalten. Er gilt ESC-intern als problematisch. Bei einer Pressekonferenz fiel er durch ungefragte Kommentare und lautstarke Bemerkungen auf.

Auch die Polizei hat aufgrund des Vorfalls mittlerweile Ermittlungen eingeleitet. Alles dazu liest du im Ticker.