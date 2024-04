Geburtstagsständchen der Spice Girls sammelt über drei Millionen Likes Victoria Beckham hat ihren 50. Geburtstag unter anderem mit den Spice Girls gefeiert. Sie veröffentlichte bei Instagram ein Video, das zeigt, wie die fünf Frauen zum Lied «Stop» tanzen. Jetzt geht der Clip viral. 22.04.2024

bb/dpa Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alle fünf Spice Girls singend und tanzend in einem Instagram-Video zu Victoria Beckhams 50. Geburtstag?

Das funktioniert wunderbar auf Instagram, denn auch der Kameramann ist weltberühmt: Es ist keine Geringerer als David Beckham höchstpersönlich.

«Beste Nacht überhaupt! Alles Gute zum Geburtstag für mich!», schreibt Victoria Beckham zu ihrem Instagram-Post. Mehr anzeigen

Am Wochenende feierte Modedesignerin Victoria Beckham ihren 50. Geburtstag im Privatclub «Oswald's» im Londoner Stadtteil Mayfair.

Zur luxuriösen Party waren neben Hollywoodgrössen wie Salma Hayek, Eva Longoria und Tom Cruise auch ihre ehemaligen Spice-Girls-Kolleginnen Geri Halliwell, Mel B, Emma Bunton und Mel C. eingeladen.

Am Tag nach der Party veröffentlicht Beckham auf ihrem Instagram-Account ein Video, das zeigt, wie die fünf Frauen zum Lied «Stop» tanzen.

«Beste Nacht überhaupt! Alles Gute zum Geburtstag für mich!», notiert Victoria Beckham dazu. «Ich liebe euch alle so sehr! #SpiceUpYourLife.»

«Okay, jetzt bitte auf der Bühne des Wembley-Stadions»

Alle fünf Spice Girls zusammen singend und tanzend in einem Instagram-Clip? Das funktioniert wunderbar in den sozialen Medien.

Was auch mit dem berühmten Kameramann zu tun hat: David Beckham, der Mann von Victoria, filmte das Video mit seinem Smartphone. Am Ende schaut der Ex-Profifussballer auch noch kurz in die Kamera und singt sogar ein paar Worte mit.

Auf Instagram sammelte das Video innert weniger Stunden bereits über 1,3 Millionen Likes bei Victoria Beckham und fast 1,6 Millionen auf dem Account ihres Mannes.

Wie sehr die Spice Girls, die bereits mehrere Comebacks hinter sich haben, immer noch verehrt werden, zeigen die unzähligen Instagram-Kommentare zum Tanzvideo.

«Ich würde buchstäblich meinen Erstgeborenen geben, um die ‹Stop›-Choreografie mit den Mädels zu tanzen», schreibt eine Followerin. Oder: «Okay, jetzt bitte auf der Bühne des Wembley-Stadions.»

