Guns-N'-Roses-Gitarrist Slash trauert um Stieftochter

Erst im Mai veröffentlichte Guns-N'-Roses-Gitarrist Slash sein erstes Blues-Album, derzeit ist er auf Tour. Nun gibt Slash eine traurige Nachricht bekannt. Seine Stieftochter ist mit 25 Jahren gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stieftochter Lucy-Bleu Knight von Guns-N'-Roses-Gitarrist Slash ist gestorben.

Die 25-Jährige sei friedlich am 19. Juli in Los Angeles verstorben, schreibt der Musiker auf Instagram.

Mehrere US-Auftritte ab dem 22. Juli des S.E.R.P.E.N.T-Festivals, Slashs Blues-Tour, wurden abgesagt. Mehr anzeigen

Trauer bei Guns-N'-Roses-Gitarrist Slash: Seine Stieftochter Lucy-Bleu Knight ist gestorben.

Das postete der Musiker auf Instagram. Die 25-Jährige sei friedlich am 19. Juli in Los Angeles verstorben, hiess es. Sie sei eine «unglaublich talentierte Künstlerin» gewesen, eine «leidenschaftliche Träumerin und eine charmante, liebenswerte, liebe Seele».

Knight war die Tochter von Meegan Hodges, der Partnerin von Slash. Bei Instagram wurde darum gebeten, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Über die genaue Todesursache der jungen Frau schweigt der Gitarrist.

Auftritte von Slashs Blues-Tour abgesagt

Ebenfalls auf Instagram wurden mehrere US-Auftritte ab dem 22. Juli des S.E.R.P.E.N.T-Festivals, Slashs Blues-Tour, abgesagt – aufgrund «unvorhergesehener Umstände». Am 28. Juli solle es in Toronto weitergehen.

Slash, bürgerlich Saul Hudson, wurde am 23. Juli 1965 in London geboren. Im Mai hatte er erstmals ein Blues-Album veröffentlicht. Für «Orgy Of The Damned» hat er viele Stars ans Mikrofon geholt.

