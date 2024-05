Danke, Nemo, wir sind ESC! Nemo gewinnt den Eurovision Song Contest 2024 in Malmö. Damit holt das Bieler Ausnahmetalent den grössten Gesangswettbewerb der Welt in die Schweiz. Eine Video-Hommage an die erste non-binäre Person, die den ESC gewonnen hat. 11.05.2024

Der ESC-Erfolg von Nemo zahlt sich aus: «The Code» bricht alle Rekorde in der Schweiz und sorgt international für Furore. Erlebe den Popstar aus Biel live an der Zurich Pride – und vielen anderen Schweizer Festivals.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «The Code» von Nemo hat in der Schweiz bereits mehrere Rekorde gebrochen und ist der meistgestreamte Song innerhalb einer Woche seit Beginn der Streaming-Messungen.

Aber auch international stürmt Nemo die Charts und erreicht Top-Platzierungen in ganz vielen Ländern und das nicht nur in Europa.

Der ESC-Finalauftritt von Nemo hat bisher über 21 Millionen YouTube-Klicks und 32 Millionen Spotify-Streams generiert.

Du willst Nemo live sehen? Dann besuche am Freitag, 14. Juni, die Zurich Pride . Dort gibt Nemo ein Gratis-Konzert. Mehr anzeigen

Nach dem grossartigen ESC-Erfolg von Nemo ist es ein bisschen ruhiger um das Gesangstalent geworden. Das gilt allerdings nur für die öffentlichen Auftritte – in den Charts stürmt «The Code» international die Top 10.

Wie das Label Universal Music in einer Medienmitteilung schreibt, hat Nemo gleich mehrere Rekorde aufgestellt.

Momentan liegt der Song in der Schweiz in den Charts auf Platz 1 und ist gleichzeitig der in einer Woche meistgestreamte Song seit Beginn der Messung hierzulande.

International ist «The Code» ebenfalls in die Single-Charts eingestiegen. Neben der Poleposition in der Schweiz liegt Nemo in den Top 20 von mehreren Ländern:

Österreich (Platz 2), Finnland und Schweden (5), Norwegen und Holland (13), Deutschland (14), Belgien (15), Irland (17) und Grossbritannien (18).

Gratis-Konzert in Zürich steht an

Der Finalaufritt am ESC hat zudem bisher mehr als 21 Millionen Klicks auf YouTube gesammelt, beim Musikstreamer Spotify sind es bisher 32 Millionen – eine unvorstellbare Zahl für die Schweiz.

Bekannt ist zudem: Nemo tritt am Freitag, 14. Juni, gratis bei der Zurich Pride auf.

Damit startet dann auch Nemos Festivalsommer.

Nemo-Konzerte an den Schweizer Festivals 2024 18. Juli, Gurtenfestival

23. Juli, Luzern Live

8. August, Lakelive Biel

15. August, Openair Gampel

24. August, Zürich Openair Mehr anzeigen

So hohe Wellen hat ein musikalisches Talent aus der Schweiz schon länger nicht mehr geschlagen. Auch die internationale Presse schliesst sich dem Nemo-Hype an.

So schreibt die «New York Times»: «‹The Code› ist ein Ohrwurm, in welchem Nemo über den holperigen Weg zur Nicht-Binarität rappt und singt.»

Der britische «Telegraph» findet lobende Worte: «Nemos Sieges-Song ‹The Code› ist eine Eurovision-Seltenheit – er ist fantastisch. Die auserwählte Person der Schweiz lieferte einen üppigen, catchy Pop-Song mit absoluter Bestimmtheit ab.»

Es sei Nemo gegönnt.

Mehr aus dem Ressort Entertainment