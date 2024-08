Rockstar Yungblud am Gampel: «Ich hatte viel Hass und Schmerz in meinem Leben» Yungblud macht Musik, die ungeschönt ausdrückt, was eine ganze Generation denkt. Im Gespräch mit blue Music Host Bettina Bestgen reflektiert der britische Rocker sein bewegtes Leben. 17.08.2024

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 27-jährige Alternative-Rocker Yungblud repräsentiert mit seinen angriffigen Texten den Geist seiner Generation.

Vor seinem Konzert am Openair Gampel traf blue Music Host Bettina Bestgen den Briten zum Interview.

Das tiefgründige und aufschlussreiche Gespräch siehst und hörst du im Video. Mehr anzeigen

Mit seinem infektiösen Pop-Punk hat sich der britische Musiker Yungblud gewissermassen selbst eine Falle gestellt: Hatte er laut eigener Aussage eigentlich vor, mit seiner Kunst in der Subkultur Londons zu verweilen, katapultierte ihn spätestens sein zweites Album «Weird!» ins Rampenlicht und in die Öffentlichkeit.

Hinter den eingängigen Songs steckt nicht selten ein flammendes Plädoyer für Individualismus und eine Kampfansage an toxische Männlichkeit, Homophobie und Patriarchat. Seine Botschaft verbreitet er während seinen Liveauftritten auf packende Art und Weise: Ungefiltert und mit jeder Menge Power.

Am Freitagabend kam das Publikum am Openair Gampel in den Genuss einer Yungblud-Show – und dankte es mit mindestens so viel Energie und Enthusiasmus wie der kürzlich 27 Jahre alt gewordene Brite auf der Bühne.

Vor seinem Konzert hat Yungblud im blue Music Studio vorbeigeschaut – und liess tief hinter die Rockstar-Fassade blicken. Im Gespräch mit Host Bettina Bestgen reflektiert er sein turbulentes Leben, verrät, was er mit seiner Energie zu kaschieren versucht und sinniert darüber, ob er in seinem Leben genug Liebe erfahren hat.

So nachdenklich gibt sich ein Rockstar nicht alle Tage. Das Interview siehst du im Video. Und: Wer das Konzert von Yungblud am Openair Gampel verpasst hat, kann dieses in der blue Music Mediathek und bis am 23. August im Replay auf blue Zoom nachschauen.