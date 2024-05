Jetzt trifft ESC-Sieger Nemo in der Schweiz ein

ESC-Sieger Nemo ist wieder da! Der Bieler Artist kehrt am Sonntagabend in die Schweiz zurück. Die Ankunft live.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nemo ist wieder in der Schweiz.

Das Bieler Gesangstalent kehrt nach dem ESC-Sieg zurück in die Schweiz. Mehr anzeigen

Nemo ist wieder da. Das Bieler Gesangswunder hat am Samstagabend mit «The Code» am Eurovision Song Contest 2024 unglaubliche 591 Punkte geholt – und den ESC gewonnen.

Jetzt kehrt der Artist in die Schweiz zurück. Am Sonntag gegen 22 Uhr soll er in der Schweiz eintreffen. Kurz danach will Nemo gemeinsam mit der SRG auch eine Medienkonferenz abhalten.

blue News zeigt beide Ereignisse live.