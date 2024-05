Nemo zerbricht Trophäe – und kritisiert ESC

Nur kurz nach Erhalt zerbricht Nemo die Trophäe des Eurovision Song Contest – vor laufenden Kameras. Den Moment nutzt das Gesangstalent gleich für Kritik an den Organisatoren.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bieler Artist Nemo gewinnt den ESC 2024.

Noch auf der Bühne zerbricht das Gesangstalent die Trophäe.

Den Moment auf der Pressekonferenz nutzt der Artist für Kritik an den Organisatoren. Mehr anzeigen

Da hat es Nemo beim Feiern so richtig krachen lassen. Um kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag gewinnt das Bieler Musiktalent den Eurovision 2024 – und zerstört noch auf der Bühne die Trophäe.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt den Vorfall, der noch während der TV-Übertragung passiert. Nemo sinkt auf der Bühne nieder. Als er wieder aufsteht, hat der Artist plötzlich nur noch den oberen Teil des übergrossen Mikrofons in der Hand. Der Sockel bleibt auf der Bühne zurück – die Trophäe ist kaputt.

«Nicht nur liebevoll»

Glücklicherweise scheinen die Verantwortlichen des ESC vorgesorgt zu haben. Als Nemo wenig später zur offiziellen Pressekonferenz erscheint, hat der Artist eine nagelneue Trophäe in der Hand. «Jetzt habe ich aber zwei, ich habe eine Neue bekommen», meint der ESC-Star mit einem Grinsen im Gesicht.

Nemo mit neuer Trophäe. KEYSTONE

Den Moment nutzt Nemo auch für Kritik am ESC. «Die Trophäe kann repariert werden - vielleicht braucht der ESC auch ein kleines bisschen Instandsetzung.» Der Artist erzählt, er habe nicht nur eine schöne Woche in Malmö gehabt. «Viele Dinge waren nicht nur vereinend und liebevoll und das hat mich traurig gemacht. Wir und ESC müssen daran arbeiten, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Frieden und Liebe herrscht.»

Von einem Journalisten wurde Nemo gefragt, wie es möglich gewesen sei, die nonbinäre Flagge bei der Einlaufshow zu zeigen. Daraufhin antwortete Nemo: «Ich habe meine Flagge hineingeschmuggelt. Ich finde das eine Doppelmoral. Ich habe den Code gebrochen und gerettet. Vielleicht muss der Eurovision auch gerettet werden.»