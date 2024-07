Lady Gaga zeigt Paris die kalte Schulter

Wirbel um den Auftritt von Lady Gaga an der gestrigen Olympia-Eröffnungszeremonie in Paris: Offenbar wurde der Auftritt der Sängerin bereits im Voraus aufgenommen. Bild: IMAGO/Bestimage

Diskussionen um den Auftritt von Lady Gaga während der gestrigen Olympia-Eröffnungszeremonie in Paris. Es heisst, der Auftritt der 38-jährigen Sängerin war nicht live, sondern wurde im Voraus aufgezeichnet.

Grosser Wirbel um den gestrigen Auftritt von Lady Gaga an der Olympia-Eröffnungszeremonie in Paris.

Auf einer goldenen Treppe gab die Sängerin «Mon truc en plumes» von Chanson-Sängerin Zizi Jeanmaire zum Besten.

Doch nun wurde bekannt, dass der Auftritt offenbar im Voraus aufgenommen worden ist. Mehr anzeigen

Lady Gaga hat bei der Olympia-Eröffnungszeremonie in Paris das Publikum mit ihrem Auftritt begeistert. Auf einer goldenen Treppe gab die 38-Jährige «Mon truc en plumes» von Chanson-Sängerin Zizi Jeanmaire zum Besten.

Mit den Worten «Guten Abend und willkommen in Paris» begann die Sängerin ihren Auftritt. Zu Beginn verdeckten Tänzer das Gesicht von Lady Gaga noch mit rosa Feder-Fächern. Die Kulisse erinnerte an ein Paris wie aus dem Bilderbuch.

Und nun die unschöne Meldung dahinter: Der Auftritt von Lady Gaga fand nach dpa-Informationen nicht live statt.

Treppe war während der Eröffnungszeremonie verwaist

Als die Showeinlage während der Eröffnungszeremonie am gestrigen Freitagabend im Fernsehen gezeigt wurde, war die goldene Treppe verwaist.

Offenbar wurde der Act von Lady Gaga bereits Stunden vorher aufgezeichnet.

Die Original-Tanznummer des Liedes, das auf Deutsch «Mein Federzeug» heisst, ebenfalls mit einem grossen Feder-Fächer war einst das Markenzeichen der Tänzerin und Sängerin Zigi Jeanmaire.

Es war übrigens nicht der erste Auftritt von Lady Gaga auf Französisch. Sie sang bereits im Film «A star is born» in der Sprache.

Lady Gaga wollte «das Herz Frankreichs erwärmen»

«Ich wollte nichts anderes, als eine Aufführung zu gestalten, die das Herz Frankreichs erwärmt, die französische Kunst und Musik feiert und zu einem so bedeutenden Anlass alle an eine der zauberhaftesten Städte der Welt erinnert – Paris», schreibt Lady Gaga auf X.

Und weiter: «Ich fühle mich auch geehrt, dass das Organisationskomitee der Olympischen Spiele mich gebeten hat, ein so besonderes französisches Lied zu singen – ein Lied zu Ehren des französischen Volkes und seiner grossartigen Geschichte in Kunst, Musik und Theater.»

Sie habe immer eine ganz besondere Verbindung zu den Franzosen und zur französischen Musik gespürt, so die Künstlerin. «Ich hoffe, dass Ihnen diese Aufführung genauso gut gefällt wie mir. Und an alle in Frankreich: Vielen Dank, dass ich in eurem Land singen durfte.»

