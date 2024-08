Die Pop-Diva lässt sich an ihrem 66. Geburtstag mit ihren Kindern ablichten. Von links nach rechts: Lourdes (27), Stella (11), Rocco (24), David (18), Estere (11) und Mercy (18). instagram/madonna

Madonna zeigt sich mit all ihren Kindern. Die Sängerin postet ein Foto von ihrer Geburtstagsfeier in Italien, das Seltenheitswert hat.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Madonna feierte ihren 66. Geburtstag in Italien mit einem Fest im Grossen Theater von Pompeji, begleitet von ihrer gesamten Familie.

Sie teilte auf Instagram Bilder der Feier, darunter seltene Fotos mit all ihren sechs Kindern, sowie eine emotionale Botschaft an ihren Sohn Rocco zu dessen 24. Geburtstag.

Zusätzlich übernahm Madonna die Finanzierung eines Theaterprojekts für Kinder und Jugendliche in Pompeji für ein Jahr. Mehr anzeigen

Popstar Madonna hat ihren Schnapszahl-Geburtstag in Italien gefeiert. Der 66. wurde mit einem rauschenden Fest gewürdigt: Mitsamt ihrer ganzen Familie nahm sie zum Open-Air-Dinner im Grossen Theater von Pompeji Platz.

Auf Instagram bezeichnete sie eine Bilderreihe der Geburtstagsfete als «La Dolce Vita». Am Ende der Galerie posiert die «Like A Virgin»-Sängerin mit ihren sechs Kindern. Darunter sind die leiblichen Lourdes (27) und Rocco (24) und die vier Adoptivkinder David (18), Mercy (18), Stella und Estere (11).

Madonna lässt sich selten mit all ihren Kindern ablichten, doch am Geburtstag liess sie sich die Chance nicht nehmen.

Wohltätig gab sie sich zudem auch: Wie sie verkündigte, wird sie die Kosten für ein Theaterprojekt für Kinder und Jugendliche in Pompeji für ein Jahr übernehmen.

Am 16. August war zudem noch der 24. Geburtstag ihres Sohns Rocco, sein Vater ist Regisseur Guy Ritchie (55). Zu Ehren von Rocco schrieb sie auf Instagram: «Happy Birthday Rocco – der lange und kurvenreiche Weg durch all deine vielen Stimmungen und Inkarnationen war stürmisch und voller Überraschungen. Aber durch all das hinweg waren deine Neugier und deine künstlerische Seele der Klebstoff, der uns zusammengehalten hat. Ich danke Gott für die Kunst. Ich danke Gott für dich. Wir waren schon viele Leben lang zusammen. Danke, dass du mich wieder gewählt hast. Ich liebe dich – bis in alle Ewigkeit.»

