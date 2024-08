Mehr als 100'000 Besucher*innen pilgern jährlich zum Openair Gampel. Openair Gampel

Vom 15. bis 18. August pilgern Tausende zum Openair Gampel ins gleichnamige Dorf nahe der Rhone. blue Music ist im Wallis vor Ort. Alle Entwicklungen zum Festival liest du im Ticker.

dmu Dominik Müller

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

14 Uhr Sali Zämu aus dem Wallis Herzlich willkommen zum Openair-Gampel-Ticker. Gemäss Veranstalter kommen nur 25 Prozent der Festival-Besucher*innen aus dem Wallis. Von den restlichen drei Viertel sind wohl alle, die nicht den Zug nehmen, bei der Anreise auf den Autoverlad Lötschberg oder Furka angewiesen – so auch das blue Music Team. Verbindet das Berner Kandertal mit dem Walliser Lötschental: der Autoverlad Lötschberg. blue Music Das hat zum Glück alles wunderbar geklappt, wir sind vor Ort. In den nächsten vier Tagen berichten wir über die besten Geschichten rund um das Festival-Geschehen. Und: blue Music überträgt diverse Konzerte. Den Auftakt macht heute Abend, 21 Uhr, der wilde Techno-Metalcore von Electric Callboy. Eine Übersicht über alle Shows findest du hier. Die Konzerte kannst du im Free-TV auf blue Zoom und im Stream hier auf blue News verfolgen. Mehr anzeigen

Rund 50 Bands und 50 DJs an vier Tagen: Vom 15. bis 18. August treffen sich rund 100'000 Besucher*innen am Openair Gampel und verwandeln das Wallis in den Partytempel der Schweiz. Das Programm ist so vielseitig wie nie. Rock, Pop, Party-Klamauk, Hip-Hop, Indie und Techno – für jeden Musikliebhaber ist etwas dabei.

blue Music ist live vor Ort und bringt «iischi Party» direkt auf deinen Bildschirm. Ob Livekonzerte, Interviews, Liveticker oder Geschichten vom Festivalgelände – mit blue Music bist du hautnah am Geschehen dabei.