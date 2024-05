Mit diesem Video bringt Herbert Grönemeyer seine Fans zum Ausflippen

Niemand weiss, wieso, aber ganz viele Menschen schauen es sich an – das neueste Tiktok-Video von Herbert Grönemeyer. Bild: Annette Riedl/dpa

Herbert Grönemeyer gehört seit Langem zu den Grossen in der europäischen Musikwelt. Für einmal bringt der 68-Jährige aber nicht mit Musik die Fans zum Ausflippen, sondern mit einem Mode-Video auf Tiktok.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Was läuft den da? Herbert Grönemeyer geht gerade mit einem Mode-Filmli auf dem Videoportal Tiktok viral.

Innerhalb kurzer Zeit haben sich mehr als eine halbe Million Menschen den eher langweiligen Outfit-Check des deutschen Musikers angesehen.

Einmal mehr wäre damit bewiesen: Die Wege des Internets sind unberechenbar. Mehr anzeigen

Niemand weiss, wieso, aber ganz viele Menschen schauen es sich an – das neuste Tiktok-Video von Musiker Herbert Grönemeyer.

Innerhalb weniger Stunden wurde ein kurzes Filmli des deutschen Musikers von weit über einer halben Million User*innen angeklickt.

Was im Filmli des 68-jährigen Musikers zu sehen ist? Herbert Grönemeyer guckt zuerst nett in die Kamera, dann rückt er seine Brille zurecht, bevor er einige Schritte zurückgeht, um sich dann um die eigene Achse zu drehen und das rechten Unterschenkel hochzuheben.

Mehr gibt es nicht zu sehen. Fazit: nichts Besonderes und eher langweilig.

Der Musiker trägt in seinem Tiktok-Video eine weit geschnittene königsblaue Jacke und schwarze Pluderhosen.

Glaubt man den von Grönemeyer gesetzten Hashtags, sind diese Kleidungsstücke auch der Grund für das Video: #OOTD, #outfitcheck und #fitcheck.

So, so, der Musiker will also von seinen Fans wissen, was sie von seiner Kleiderwahl halten. Oder ist das Ganze eine versteckte Ankündigung eines neuen Projektes?

«Selten einen OOTD-Check so gefeiert»

Als Soundtrack zu seinem Filmli wählte Herbert Grönemeyer den Song «Open Up The Door» von Billie Eilish. Ob das vielleicht mit einer der Gründe ist, warum der Algorithmus das Video des Musikers so rasend schnell im Netz verbreitet hat?

So oder so: Die Fans von Herbert Grönemeyer sind auf jeden Fall total begeistert von der Modeschau ihres Lieblingsmusikers.

Manch eine*r scheint sogar richtiggehend auszuflippen: «Ich heule. Wie kann man nur so cool sein?» Eine andere Followerin schreibt: «Selten einen OOTD-Check so gefeiert.»

Und ein weiterer User kommentiert: «Einfach Herbert Grönemeyer mit Billie? Ich liebe es.»

Auch Follower*innen, welche die Karriere des Musikers schon länger verfolgen, sind begeistert: «Herbert ist wirklich einer der wenigen Musiker, der immer mit der Zeit geht, aber nie seinen Charme verloren hat.»

Damit wäre einmal mehr bewiesen, dass die Wege des Internets unberechenbar sind.

