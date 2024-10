Nach Liam Paynes Tod: Rita Ora bricht auf der Bühne in Tränen aus Kurz vor einem Konzert erfuhr Rita Ora vom Tod von Liam Payne. Um ihrem verstorbenen Freund zu gedenken, wollte sie das Duett «For You» singen. Von den Emotionen übermannt brach sie ihre Performance ab und verliess die Bühne. 18.10.2024

Kurz vor einem Konzert erfuhr Rita Ora vom Tod von Liam Payne. Um ihrem Freund zu gedenken, will die Sängerin das gemeinsame Duett «For You» singen. Kurz danach verlässt sie von den Emotionen übermannt die Bühne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem die britische Sängerin Rita Ora diese Woche vom Tod ihres Musikerkollegen Liam Payne erfuhr, sollte sie in Japan ein Konzert geben.

Während ihres Auftritts wollte Ora den Song «For You» singen. Das Duett hatte sie 2018 zusammen mit Payne für den Kinofilm «Fifty Shades of Grey» eingespielt.

Einen Moment später wird der 33-Jährigen alles zu viel. Rita Ora bricht den Song ab und verlässt die Bühne. Mehr anzeigen

Und dann ging auf der Bühne plötzlich nichts mehr und Rita Ora schlug die Hände vor ihr Gesicht.

Kurz nachdem die Todesnachricht von Liam Payne, dem Ex-Sänger der Boyband One Direction, publik geworden war, sollte die englische Sängerin während eines Konzertes in Japan ihren Song «For You» singen – und kapitulierte.

Ora und Payne hatten das Duett im Jahr 2018 gemeinsam als Soundtrack für den Film «Fifty Shades of Grey» aufgenommen.

Rita Ora verlässt die Bühne

Während die ersten Töne des Songs erklangen, lief Rita Ora nervös auf der Bühne umher und schaute immer wieder verunsichert in die Zuschauerränge.

Danach wird auf dem Screen auf der Bühne ein Bild gezeigt, auf dem Ora und Payne zusammen zu sehen sind, derweil sich die 33-Jährige auf einen Absatz auf der Bühne setzt und mit zitternder Stimme sagt, dass es gerade zu schwierig für sie sei, das Lied zu singen.

Einen Moment später wird Rita Ora alles zu viel und verlässt mit den Händen vor dem Gesicht die Bühne, bevor das wahrscheinlich von einem Fan gedrehte und veröffentlichte Video abbricht.

Die US-amerikanische Online-Plattform «TMZ» hat Bilder ihres Bühnenzusammenbruchs als erstes Medium veröffentlicht.

Rita Ora: «Ich bin am Boden zerstört»

In einem Post auf Instagram trauerte Rita Ora danach mit folgenden Worten um ihren verstorbenen Freund: «Ich bin am Boden zerstört. Er hatte die freundlichste Seele, die ich nie vergessen werde. Ich habe so gerne mit ihm gearbeitet.»

Und weiter: «Es war einfach eine Freude, mit ihm auf und neben der Bühne zu sein. Diese tragische Nachricht bricht mir das Herz. Ich sende all meine Liebe und Gebete an seine Familie und seine Angehörigen. Unser Song ‹For You› bekommt jetzt eine ganz neue Bedeutung für mich. R.I.P.»

Liam Payne ist an den Folgen eines Sturzes von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires am vergangenen Mittwoch im Alter von 31 Jahren gestorben.

Wie «TMZ» berichtet, soll kurz zuvor ein Hotelangestellter einen Notruf abgesetzt haben. Das Personal sei besorgt gewesen wegen seines Drogen- und Alkoholkonsums, und weil er seit mehreren Tagen keinen Zugang zu seinem Zimmer gestattet haben soll.

