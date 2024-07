Das hat Robbie Williams so nicht erwartet: Während er mit seiner Frau Ayda Field durch den Hyde Park in London spaziert, erkennt ihn niemand.

Dabei ist der 50-jährige Popstar auffällig in Pink gekleidet.

Der Sänger will das nicht auf sich sitzen lassen und legt sich in der Folge halbnackt in die Wiese, derweil seine Frau alles filmt.