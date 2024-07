Sex am Festival – ja oder nein? Bei der Umfrage, ob die Besucher*innen am Openair Frauenfeld Sex haben, scheiden sich die Geister. Der Stand von Gummilove verteilt Kondome am Festival und signalisiert, wie wichtig Verhütung ist. 13.07.2024

Während für die einen klar ist, dass Sex zum Festivalerlebnis dazugehört, finden das anderen eher unappetitlich. blue Music hat am Openair Frauenfeld nachgefragt und mit Gummilove über Kondome gesprochen.

vab Vanessa Büchel

Der Stand Gummilove verteilt am Openair Frauenfeld Kondome und informiert über die richtigen Grössen.

Ob die Besucher*innen schon ein Stelldichein im Zelt hatten, siehst du im Video. Mehr anzeigen

Beim Thema Sex am Openair Frauenfeld scheiden sich die Geister. Für manche ist es ein definitives Ja, während andere den Kopf schütteln. An Verhütung wollen die meisten denken, doch gesteht der ein oder andere, dass Safety beim Sex am Festival auch schon mal vergessen ging.

Der Stand Gummilove will das ändern und verteilt Kondome, informiert über Verhütung und beratet in Sachen Grösse. «Es kommt oft die Frage auf, welche Grösse von Kondomen die richtige ist oder worin die Unterschiede liegen», sagt Bas Keuning, Mitarbeiter Gummilove, zu blue Music-Host Bettina Bestgen. Viele würden nicht wissen, dass es bei Kondomen unterschiedliche Grössen gibt.

Am Stand von Gummilove gäbe es drei verschiedene Grössen, die sich im Durchmesser und nicht der Länge unterscheiden, wie viele fälschlicherweise glauben würden. «Falls jemand seine Grösse nicht weiss, geben wir ein Dreierset zum Anprobieren mit», so Bas. Denn: «Kondome anprobieren ist wie Schuhe anprobieren – es darf nicht drücken und sollte einfach passen.»

Was die Besucher*innen vom Openair Frauenfeld von Sex am Festival halten und wie Gummilove über Safer Sex informiert, erfährst du im Video.