Wie gut sind die Openair-Frauenfeld-Gäste auf Regen vorbereitet? Am Freitagabend soll es heftige Gewitter in der Region Frauenfeld geben. Wir haben bei den Openair-Gästen auf dem Zeltplatz nachgefragt, wie gut sie für ein Unwetter gewappnet sind. 12.07.2024

Die Pavillons fliegen schon durch die Luft – der Bund warnt vor heftigen Gewittern in der Region Frauenfeld. Wie gut die Festivalbesucher auf dem Zeltplatz vorbereitet sind, wenn es regnen kommt, siehst du im Video.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag warnt der Bund vor heftigen Gewittern in der Region Frauenfeld.

blue News hat bei den Camper*innen nachgefragt, wie gut sie auf ein mögliches Unwetter vorbereitet sind. Mehr anzeigen

Openair Frauenfeld Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli 2024 statt. Zum diesjährigen Line-up gehören Nicki Minaj, Playboi Carti, 21 Savage, Gunna und Apache 207. Und die gute Nachricht für alle jene Musikfans, die diesmal nicht nach Frauenfeld pilgern können: blue Music überträgt die besten Konzerte live im Stream. Alle Infos zum Openair Frauenfeld gibts hier. zVg

Entweder ist es zu heiss an Festivals oder es regnet. Wenn die Sonne vom Himmel knallt, wird gemotzt: «Es ist so heiss!» Und auch, wenn der Matsch an den Schuhen kleben bleibt, ist das nicht die optimale Situation.

So oder so, man muss für alle Eventualitäten gewappnet sein. blue News hat nachgefragt, ob die Camper*innen auf dem Zeltplatz vom Openair Frauenfeld vorbereitet sind, wenn das heftige Gewitter am Freitagabend eintrifft, vor dem der Bund warnt. Welche Vorbereitungen die Rap-Fans getroffen haben, siehst du im Video. Eines vorweg: «Wir hoffen, der Regen kommt nicht», meint ein Besucher schmunzelnd.