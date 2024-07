Taylor Swift residiert in diesem Luxushotel in Deutschland

Das Hamburger Hotel «Vier Jahreszeiten» wird zur Unterkunft für Taylor Swift und ihre ganze Crew. Imago/Andre Lenthe

Sie lässt sich nicht lumpen: US-Sängerin Taylor Swift wird in einem Hamburger Luxushotel übernachten. Dort gönnt sie sich selbst die Präsidentinnensuite plus 75 Zimmer für ihre Crew – für einen zünftigen Batzen.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Taylor Swift gibt sieben Konzerte in Deutschland, darunter zwei im Hamburger Volksparkstadion am 23. und 24. Juli.

Sie und ihr Team übernachten im Hamburger Luxushotel «Vier Jahreszeiten», wo Swift die Präsidentinnensuite und 75 weitere Zimmer gemietet hat.

Vor Hamburg tritt sie in Mailand auf und startet ihre Deutschland-Tour in Gelsenkirchen, das sich vorübergehend in «Swiftkirchen» umbenannt hat. Mehr anzeigen

Nach ihrem erstmaligen Halt in der Schweiz reist US-Popstar Taylor Swift weiter nach Italien, bevor sie in Deutschland ganze sieben Konzerte gibt. Zwei davon finden in Hamburg statt, am 23. und 24. Juli.

Die Auftritte finden im Hamburger Volksparkstadion statt, wo bis zu 100'000 Swifties erwartet werden.

Wie «Bild» herausgefunden haben will, residiert die Sängerin zusammen mit ihrer Crew im Luxushotel «Vier Jahreszeiten» in Hamburg selbst. Das Fünf-Sterne-Hotel bietet seit Jahrzehnten Unterkunft für den Hochadel und zahlreiche Promis. Es hat zudem schon mehrfach die Auszeichnung als bestes Hotel Deutschlands erhalten.

Die Hotelzimmer sollen laut «Bild»-Informationen direkt am 19. Juli nach den Konzerten in Gelsenkirchen für sie bereitstehen. Die Kosten für die Zimmer und die Suite im «Vier Jahreszeiten» dürften sich auf rund eine Viertelmillion belaufen.

Suite mit 350 Quadratmetern

Swift habe dabei 75 Zimmer für ihr Team gemietet – die Zimmer kosten zwischen 500 und 1000 Euro pro Nacht. Sie selbst schläft wohl in der Präsidentinnensuite auf 350 Quadratmetern. Dort hat sie drei Badezimmer, Lärmschutztüren, einen riesigen Kleiderschrank, eine private Bar – komplett ausgestattet mit weissen Stoffen und Holzmöbeln.

Der Zimmerservice kann von bis zu drei Restaurants Essen anliefern: japanische und peruanische Küche sowie Speisen von einem Steak-Grill stehen in der Auswahl, so «Bild».

Das «Vier Jahreszeiten»-Hotel hatte jüngst Kim Kardashian oder auch Fürst Albert II. als Gäste registriert. Unter anderem sollen Morgan Freeman, Sophia Loren, Liz Taylor, Romy Schneider, Britney Spears und viele andere schon in diesem Hamburger Hotel logiert haben.

Bevor sie jedoch nach Hamburg reist, wird Taylor Swift in Mailand zwei Konzerte spielen und dann nach Deutschland kommen. Ihren ersten Halt macht sie in Gelsenkirchen – die deutsche Stadt hat sich dabei sogar kurzerhand in Swiftkirchen umbenannt.

